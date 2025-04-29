Türkiye COP31'e Aday - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye COP31'e Aday

İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, Türkiye'nin COP31 adaylığını duyurdu ve iklim hedeflerini açıkladı.

29.04.2025 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İklim Değişikliği Başkanı Hasar: "COP31'e adayız"

ANKARA - İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin Taraflar Konferansı adaylığını açıkladı.

Entegre İklim ve Biyoçeşitlilik Eylemi için Türkiye ve Almanya arasında iş birliği yapıldı. Politika etkileşim projesi kapsamında Ankara'da bulunan bir otelin toplantı salonunda projenin açılış etkinliği gerçekleştirildi. Aynı zamanda "2053 Net sıfır Hedefi: İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik Konusunda Atılacak Adımlar" konulu panel düzenlendi. Proje, Uluslararası İklim Girişimi çerçevesinde, Almanya Federal Ekonomi ve İklim Eylemi Bakanlığı desteği ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu uygulayıcılığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığının iklim ve biyoçeşitlilik eylemlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Düzenlenen Panel'in açılış konuşmasını gerçekleştiren İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, iklim değişikliğine dikkat edilmesinin altını çizerek, "Maalesef son zamanlarda da Dünyanın her bir köşesinde olduğu gibi her tarafta çatlak sesler olabiliyor. Gerçekleri görmeden, bilimsel temellere riayet etmeden, inkarcılık çerçevesinde bir olgu var. İnsanoğlu ile tabiat arasında bir merhamet sözleşmesi var. Ben bunu böyle tanımlıyorum. Maalesef bu merhamet sözleşmesini her zaman insanoğlu bozmuştur. Sonuçta da intikamını tabiat çok ciddi boyutlarda almıştır. Hiçbir şey yapmadan herhangi bir önlem almadan yapabiliriz? Sonucunda ne olabilir? Emin olun ki insanoğlu kazandığını bugün düşünebilir ama kaybeden insanoğlu olacak. Bir buçuk derece gibi bir küresel hedef çerçevesinde o çemberde herkes geleceğini düşünen çocuklarını düşünen dünyanın geleceğini düşünen her insan iklim eylemine çok ciddi bir şekilde katılmak zorunda olduğunu farkında" ifadelerini kullandı.

"İklim konusunda bölgemizde özellikle lider bir ülke olmanın peşindeyiz"

Biyoçeşitlilikle ilgili nehirlerdeki kirlenmenin ortada olduğunu ifade eden Hasar, "Çevre kirliliğini önlemek bir yerde kolay. Bir noktada meydana gelen kirlilik kaynağını kesersiniz ve çevre kirliliğini bir şekilde önlemiş olursunuz. Zamanla kirlenmiş olan toprak, hava, su onu da temizleyebilirsiniz. Ama iklim böyle bir olgu değil. İklim dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir ülkesinde hesapsız kitapsız yapılan kullanım sonucunda çok masum bir ülkede zarar görebilir. Bunu en son Avrupa'da bir ülke yakınımızda olan bir ülke Emisyon tarihsel katkı oranı yüzde sıfır nokta üç olan bir ülke şu an kuraklıkla cebelleşiyor. Hiçbir şekilde emisyon atmosferi, emisyon salan bir ülke olmadığı halde. Biz Türkiye olarak küresel global ölçekte bu mücadeleye ortağız ve iklim konusunda bölgemizde özellikle lider bir ülke olmanın peşindeyiz. Bu vesileyle de politikalarımızı geliştirdik. Ulusal katkı beyanımızı güncelledik. 2015 yılındaki yüzde 21'lik oranı arttırdık. Bu yıl itibariyle de yine ulusal katkı beyanımızı beyan çalışmalarımızı büyük bir gayretle yerine getirmeye çalışıyoruz. Baktığımızda yüzde 41 hedefi bir rakamdan ibaret değil. Bunun altlığını doldurmak gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Hasar, 10 sene sonra emisyon azaltımı yerine uyum süreçlerini konuşmaya başlayacaklarını ifade ederek, "Bugün belki uyumla ilgili olarak çok geri dönüşü olmadığından dolayı yatırımlar pek yapılmıyor ama insanoğlunun geleceği için uyum strateji ve eylem planlarını aktif bir şekilde harekete geçirmeleri gerekiyor. Burada da konsepti özellikle uyum konseptinde afet risklerinin azaltılmasından su kaynaklarının verimli kullanılmasına kadar organik tarım organik tarımın artışına kadar su kaynaklarımızın korunmasına kadar yeşil alanlarımızın korunması bakın iklim eylemleri tamamen bu doğrultuda" şeklinde konuştu.

"Önceliklerimiz arasında manevi değerlerimizle uyumlu iklim eylemleri var"

Hasar, konuşmalarına şu şekilde devam etti:

"Paris Anlaşması'nda bile baktığınızda orada ülkelerin toplumların besin zinciriyle, besin güvenliği öncelikle bu şekilde planladığımızda özellikle Türkiye olarak bizim önceliklerimiz arasında manevi değerlerimizle uyumlu iklim eylemleri var. Bunun içerisinde Ata tohumundan tutun organik tarımın arttırılmasına kadar. Bugün organik tarımın yüzdesini söylemek istemiyorum. Bunun beş kat arttırılmasına kadar bir hedef var. Bunlar hepsi iklim kanunumuzda şu an genel kurulda olan iklim kanununda öncelikli olan konular. Hiçbir şekilde kişisel, bireysel özgürlüklerin kısıtlanmasıyla alakalı bir durum söz konusu değil olamaz da. Burada her bir bireye düşen görevdir. Özellikle iklim konusunun geleceğimizi dünyamızı korumaya yönelik olarak bizim mevcut olan yutak alanlarımızı yeşil alanlarımızı artırmaya yönelik olarak kurgulanmış bir kanun olduğunu belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Değerli arkadaşlar bu yıl biraz önce ifade ettiğim gibi NDC 3.0 yılı. Önemli bir yıl. Özellikle COP'ta, COP öncesinde NDC' mizi sunmak istiyoruz. Birleşmiş Milletler Sekreteriyası'na ve tamamen bütün sektörlerimizi kapsayan detaylı bir çalışmadan ibaret olacak. Bütün sektörlerde ekonominin de göz önünde tutulduğu, çevrenin de göz önünde tutulduğu, emisyonların azaltılmasının da göz önünde tutulduğu bir kapsayıcı belge bir çerçeve şekillendirmeye çalışıyoruz."

"2024 yılında Azerbaycan ev sahipliğinde COP29'da etkin bir katılım sağladık"

Türkiye'nin son yıllarda uluslararası politikalarda daha görünür, daha aktif ve daha kararlı bir konuma geldiğini belirten Hasar, "Hem küresel müzakerelere yapıcı katkılar sunuyoruz. Her bir konuda fikirlerimizi bildiriyoruz. Türkiye'nin herhangi bir gruba üye olmaması nedeniyle de müzakere grubuna üye olmaması nedeniyle de daha aktif bütün oturumlarda müzakerelerde aktif haldeyiz. Aktif bir pozisyondayız. 2024 yılında Azerbaycan ev sahipliğinde COP29'da etkin bir katılım sağladık. Hem ülke olarak hem de müzakere ekibimiz olarak bildiğiniz gibi bir finans müzakere yılıydı ve burada önemli kararlar, önemli rakamlar diyelim. Önemli rakamlar telaffuz edildi, kararlar alındı" değerlendirmesinde bulundu.

"COP31 adaylığımızı Cumhurbaşkanımız da yüksek sesle ilan etti"

2025 yılında gerçekleşecek COP30'un Belen'de, Brezilya'da gerçekleşeceğini ifade eden Hasar, "Bu COP'un farklı bir manası da var. Aslında adil geçiş. Geçen yıl finanstı, finans COP'uydu. Bu yıl ise daha farklı bir COP olacak ve biraz geride kalmış, biraz unutulmuş veya bir tarafa itilmiş olan adil geçiş süreçlerinin olgunlaşacağı bir COP olacağını bekliyoruz. Bununla ilgili de teknik hazırlıklarımızı titizlikle yapıp Türkiye adına orada gerekli olan katkılarımızı vermeye çalışacağız. Özellikle malumunuz COP31 adaylığımızı var. Sayın Cumhurbaşkanımız da yüksek sesle ilan etti. ve biz şu an Avustralya tarafıyla birlikte COP31'e adayız. Dostane, arkadaşça yürüyen bir müzakere diyaloglarımız var" dedi.

"Almanya ile her zaman uyum içinde olduk"

Almanya ile sadece iklim konusunda çok yakın çalışan iki ülke olmadıklarını aynı zamanda da tarihsel bağların olduğunu ifade eden Hasar, "Bunun bilincindeyiz. Her zamanda Almanya'yla çok uyumlu kararlar almışız, fikirler almışız, işbirliklerimiz var ve bunları da önemsiyoruz. Yapmış olduğumuz bu küçük projeler olsa dahi özellikle Türkiye ve Alman işbirliği açısından bunu desteklemesi açısından ülke olarak önemsediğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Politika, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye COP31'e Aday - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu
Suudi Arabistan’ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı
Avrupa karanlığa gömüldü İspanya’da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü ABD'ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
Carlo Ancelotti’nin yeni takımı resmen duyuruldu Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Wanda Nara yalnızlığı seçti Wanda Nara yalnızlığı seçti

07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
06:46
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı
İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
22:25
Murat Ongun’un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
21:40
İmamoğlu’nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
09:23
Galatasaray’dan Moussa Baradji sürprizi
Galatasaray'dan Moussa Baradji sürprizi
09:22
İstanbul’da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
09:16
Türkiye’ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
09:15
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
08:57
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
08:55
Volkan Demirel’den Acun Ilıcalı’ya: Bir daha konuşmasın
Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın
08:50
Mauro Icardi’den bomba Ali Koç paylaşımı
Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
08:39
Türkiye’nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 08:02:39. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye COP31'e Aday - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.