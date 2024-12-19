Türkiye, D-8 ülkeleriyle ticaretini "yeni nesil anlaşmalar"la artırmayı hedefliyor - Son Dakika
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Türkiye, D-8 ülkeleriyle ticaretini "yeni nesil anlaşmalar"la artırmayı hedefliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı içinde ticaret oranının yüzde 10'a çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, "D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın ürün kapsamının ve disiplinlerinin genişletilerek yeni nesil bir ticaret anlaşmasına dönüştürülmesini önemsiyor ve...

19.12.2024 11:16
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı içinde ticaret oranının yüzde 10'a çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, "D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın ürün kapsamının ve disiplinlerinin genişletilerek yeni nesil bir ticaret anlaşmasına dönüştürülmesini önemsiyor ve bu konudaki çalışmalara öncülük ediyoruz." dedi.

Bolat, AA muhabirine, bugün yapılacak D-8'in 11. Liderler Zirvesi öncesi değerlendirmede bulundu.

Mısır'da düzenlenecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir heyetle katılacaklarını ifade eden Bolat, zirveye dönem başkanı Mısır'ın Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Bolat, D-8'e üye diğer devletlerden de hükümet başkanı düzeyinde katılım beklendiğine dikkati çekerek, "Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan önderliğindeki dönemin vizyoner liderleri tarafından, küresel zorluklara yanıt vermek için kurulan D-8 sadece İslam dünyasında değil, küresel ölçekte de önde gelen siyasi ve ekonomik aktörlerden oluşmaktadır." diye konuştu.

Zirvede çeşitli konularda oturumlar düzenleneceğini aktaran Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Zirve kapsamında başta ticaret olmak üzere KOBİ'ler, tarım ve gıda güvenliği, gençlik, turizm, enerji, sivil havacılık ve sağlık gibi çeşitli alanlarda işbirliğinde gelinen aşamanın muhakemesi yapılacak ve mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için atılması gereken adımlar değerlendirilecek. Ayrıca Azerbaycan'ın D-8'e üyelik başvurusu ele alınacak ve bir sonraki genel sekreter belirlenecek."

D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi planlanıyor

Bolat, zirvede, ticaret alanında da kararlar alınabileceğine işaret ederek, Bangladeş'te düzenlenen 10. zirvede kabul edilen 2020-2030 10 Yıllık Yol Haritası'nda D-8 içi yüzde 10'luk ticaret oranı hedefi konulduğunu anımsattı.

Bu oranın halihazırda yaklaşık yüzde 6,6 olduğu bilgisini veren Bolat, hedefin yakalanması için D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın yenilenmesi çalışmalarına başlanması kararının alınmasını beklediklerini söyledi.

Bolat, bu kapsamda yıl içinde üye ülkelerle toplantılar düzenlediklerini belirterek, İstanbul'da haziran ayında gayriresmi bir bakanlar toplantısı yaptıklarını anımsattı.

İstanbul'daki toplantıda söz konusu tercihli ticaret anlaşmasının ürün kapsamının ve disiplinlerinin genişletilmesi önerilerini yinelediklerini vurgulayan Bolat, bu konuda ön çalışma yapılması hususunda uzlaşıldığını dile getirdi.

Bolat, konunun zirvenin bildirisine yansıtılacağına dikkati çekerek, "D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın ürün kapsamının ve disiplinlerinin genişletilerek yeni nesil bir ticaret anlaşmasına dönüştürülmesini önemsiyor ve bu konudaki çalışmalara öncülük ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Son 5 yılda ticaret hacmimiz yüzde 22,6 arttı"

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, D-8 ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının 4,8 trilyon dolar olduğu bilgisini veren Bolat, bunun dünyadaki toplam üretimin yüzde 4,3'üne karşılık geldiğini bildirdi.

Bolat, D-8 ülkelerinde nüfusun 1,2 milyar olduğunu, kişi başı yurt içi gelirin de 4 bin dolara yaklaştığını ifade etti.

Söz konusu ülkelerin toplam ihracatının 1,12 trilyon dolara, ithalatının 1,17 trilyon dolara ulaştığına dikkati çeken Bolat, şöyle devam etti:

"D-8 ülkelerinin birbirlerine yaptıkları ihracat 75,5 milyar dolar, ithalat ise 77,7 milyar dolar. Bu veriler ticaretin artırılmasına yönelik büyük bir potansiyele işaret ediyor. Öte yandan D-8 ülkelerine ihracatımız 2023'te 9,1 milyar dolar, ithalatımız ise 13,1 milyar dolar oldu. Son 5 yılda ticaret hacmimiz yüzde 22,6 arttı. D-8'in ihracat ve ithalatımız içindeki payı ise yüzde 3,6."

" Türkiye, bölgede insani krizin son bulması için öncü rolüne devam edecek"

Türkiye'nin Filistin konusundaki hassasiyetini her platformda dile getirdiğini ve İslam ülkelerini bu konuda ortak hareket etmeye davet ettiğini anımsatan Bolat, "Zirve marjında da gerek genel oturumda gerekse ikili görüşmelerde bu mesajın güçlü bir şekilde ifade edilmesi söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.

Bolat, zirve kapsamında "Gazze ve Lübnan'daki İnsani Kriz ve Yeniden Yapılandırmadaki Güçlükler" başlıklı özel oturum gerçekleştirileceği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

" Suriye'deki gelişmelerin gerek bu toplantıda gerek Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yapacağı ikili görüşmelerde gündeme gelmesini bekliyoruz. Türkiye, bölgede insani krizin son bulması, huzur ve refahın tesisi için çaba göstermeye ve uluslararası toplumun bu yönde koordineli adımlar atması için öncü rol üstlenmeye devam edecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, D-8 ülkeleriyle ticaretini 'yeni nesil anlaşmalar'la artırmayı hedefliyor - Son Dakika

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