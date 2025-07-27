Türkiye'de 84 Orman Yangını Kontrol Altında

TÜRKİYE'de dün yurt genelinde 84 orman yangını çıkarken, yangınların büyük çoğunluğu aynı gün kontrol altına alındı.

Türkiye'de dün yurt genelinde 84 farklı noktada eş zamanlı orman yangını çıktı. Sıcak hava dalgası, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle birden fazla ilde başlayan yangınlara, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde müdahale edildi. Tüm yangın noktalarında sürdürülen çalışmalarla yangınların büyük çoğunluğu aynı gün içinde kontrol altına alındı, bazı bölgelerde ise soğutma faaliyetleri başlatıldı.

TÜM UNSURLAR, YANGIN BÖLGELERİNE YÖNLENDİRİLDİ

Yangınlara müdahalede Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı çok sayıda kurum görev aldı. Başta Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Jandarma, Emniyet, 112 Acil Sağlık ve ilgili yerel yönetim ekipleri olmak üzere tüm unsurlar, tam koordinasyon içinde yangın alanlarına yönlendirildi. Vatandaşların güvenliği için gereken tahliyeler, sağlık müdahaleleri, ulaşım yollarının açılması ve lojistik destek faaliyetleri, kamu kurumlarının ortak çalışmasıyla eş zamanlı olarak yürütüldü. Yangınlara erken müdahale edilmesini sağlayacak sistemler, hava filosunun genişletilmesi, insansız hava araçlarının (İHA) sahaya entegre edilmesi, yapay zeka destekli tespit sistemlerinin devreye alınması ve orman köylülerinin bilinçlendirilmesi gibi çalışmalarla, 26 Temmuz'daki çoklu yangın vakalarında etkin, hızlı ve yaygın müdahale gerçekleştirildi.

YANGIN TESPİT SÜRESİ ORTALAMA 2 DAKİKA

Türkiye'nin mevcut yangınla mücadele kapasitesi; 25 bin uzman personel, 132 bin gönüllü, 132 hava aracı, 438 ton su atma kapasitesi, 5 bin 359 kara aracı, 14 İHA ile Avrupa'da 1'inci, dünyada 2'nci sırada yer aldı. 776 gözetleme kulesi, 4 bin 796 yangın göleti ve su havuzu ile yangınlarla etkin mücadele sağlanırken, yapay zeka destekli kule sistemleri sayesinde yangın tespit süresi ortalama 2 dakikaya kadar düşürüldü.

ÇEVRESEL FAKTÖRLER YANGINLARLA MÜCADELEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Öte yandan, iklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklıkların artması, nemin düşmesi ve rüzgar hızının yükselmesi yangınlarla mücadeleyi zorlaştırıyor. Geçen günlerde Yunanistan'da ve Fransa'da yaşanan büyük yangınlarda çevresel koşulların kontrol sürecinde ne kadar etkili olduğu görüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı, zorlu coğrafi koşullar ve aynı anda birden fazla noktada başlayan yangınlara rağmen, devlet-millet iş birliğiyle çalışmalarına devam ediyor.