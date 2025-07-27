Türkiye'de 84 Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye'de 84 Orman Yangını Kontrol Altında

27.07.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün Türkiye genelinde çıkan 84 orman yangını, etkin müdahale ile büyük çoğunluğu kontrol altına alındı.

TÜRKİYE'de dün yurt genelinde 84 orman yangını çıkarken, yangınların büyük çoğunluğu aynı gün kontrol altına alındı.

Türkiye'de dün yurt genelinde 84 farklı noktada eş zamanlı orman yangını çıktı. Sıcak hava dalgası, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle birden fazla ilde başlayan yangınlara, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde müdahale edildi. Tüm yangın noktalarında sürdürülen çalışmalarla yangınların büyük çoğunluğu aynı gün içinde kontrol altına alındı, bazı bölgelerde ise soğutma faaliyetleri başlatıldı.

TÜM UNSURLAR, YANGIN BÖLGELERİNE YÖNLENDİRİLDİ

Yangınlara müdahalede Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı çok sayıda kurum görev aldı. Başta Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Jandarma, Emniyet, 112 Acil Sağlık ve ilgili yerel yönetim ekipleri olmak üzere tüm unsurlar, tam koordinasyon içinde yangın alanlarına yönlendirildi. Vatandaşların güvenliği için gereken tahliyeler, sağlık müdahaleleri, ulaşım yollarının açılması ve lojistik destek faaliyetleri, kamu kurumlarının ortak çalışmasıyla eş zamanlı olarak yürütüldü. Yangınlara erken müdahale edilmesini sağlayacak sistemler, hava filosunun genişletilmesi, insansız hava araçlarının (İHA) sahaya entegre edilmesi, yapay zeka destekli tespit sistemlerinin devreye alınması ve orman köylülerinin bilinçlendirilmesi gibi çalışmalarla, 26 Temmuz'daki çoklu yangın vakalarında etkin, hızlı ve yaygın müdahale gerçekleştirildi.

YANGIN TESPİT SÜRESİ ORTALAMA 2 DAKİKA

Türkiye'nin mevcut yangınla mücadele kapasitesi; 25 bin uzman personel, 132 bin gönüllü, 132 hava aracı, 438 ton su atma kapasitesi, 5 bin 359 kara aracı, 14 İHA ile Avrupa'da 1'inci, dünyada 2'nci sırada yer aldı. 776 gözetleme kulesi, 4 bin 796 yangın göleti ve su havuzu ile yangınlarla etkin mücadele sağlanırken, yapay zeka destekli kule sistemleri sayesinde yangın tespit süresi ortalama 2 dakikaya kadar düşürüldü.

ÇEVRESEL FAKTÖRLER YANGINLARLA MÜCADELEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Öte yandan, iklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklıkların artması, nemin düşmesi ve rüzgar hızının yükselmesi yangınlarla mücadeleyi zorlaştırıyor. Geçen günlerde Yunanistan'da ve Fransa'da yaşanan büyük yangınlarda çevresel koşulların kontrol sürecinde ne kadar etkili olduğu görüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı, zorlu coğrafi koşullar ve aynı anda birden fazla noktada başlayan yangınlara rağmen, devlet-millet iş birliğiyle çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Yangını, Yapay Zeka, Türkiye, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de 84 Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Survivor Aycan’ın Süper Lig açıklaması olay oldu Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı

16:43
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
15:27
Böyle hainlik olmaz Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
15:07
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak Canlı yayında açıkladı
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak! Canlı yayında açıkladı
10:12
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
10:11
Yarış kızıştı İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
Yarış kızıştı! İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
09:51
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
09:51
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL’ye satıyorlar
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL'ye satıyorlar
09:42
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
09:27
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
08:54
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
08:51
Altın mı, dolar mı, borsa mı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
08:43
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2025 16:59:52. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de 84 Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.