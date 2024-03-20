Türkiye'de bir ilk: Kimsesizlerin kimsesi olacak İlkadım Belediyesi sokakta kalan kimsesiz vatandaşları Şefkat Evi'nde ücretsiz ağırlayacak - Son Dakika
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Türkiye'de bir ilk: Kimsesizlerin kimsesi olacak İlkadım Belediyesi sokakta kalan kimsesiz vatandaşları Şefkat Evi'nde ücretsiz ağırlayacak

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Samsun'un İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şefkat Evi ile ilçede sokakta kimsesiz vatandaşların barınma ve ihtiyaçları karşılanacak. Ücretsiz yemek, konaklama ve kıyafet hizmeti sunulacak. Ayrıca, kimsesiz vatandaşlara GPS takılacak ve psikolog desteği sağlanacak.

20.03.2024 09:13  Güncelleme: 09:33
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Türkiye'de bir ilk: Kimsesizlerin kimsesi olacak

İlkadım Belediyesi sokakta kalan kimsesiz vatandaşları Şefkat Evi'nde ücretsiz ağırlayacak

SAMSUN - Samsun'un İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Şefkat Evi" ile birlikte ilçede sokakta kimsesiz vatandaşın kalmaması hedefleniyor. Kimsesizler için yapılan binada ücretsiz yemek, konaklama ve kıyafet hizmeti verilecek.

İlkadım Belediyesi tarafından açılan Ata Ocağı'nın ardından bir başka sosyal sorumluluk projesi olan Şefkat Evi de hayata geçirildi. Yapımı tamamlanan bina ile birlikte ilçede kimsenin sokaklarda barınmaması ve aç kalmaması hedefleniyor. 30 milyon TL'ye yakın maliyetle tamamlanan proje ile kimsesiz ve barınacak yeri olmayan vatandaşlara ücretsiz yemek, konaklama ve kıyafet hizmeti verilecek. Kimsesiz vatandaşlara kaybolmamaları için GPS takılacak ve topluma kazandırılmaları ve faydalı birey olmaları için de psikolog desteği sağlanacak.

"Bizim için kimsesizlerin kimsesi olmak çok önemliydi"

İkinci başkanlık dönemindeki en büyük hayalini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten İlkadım Belediye Başkanı ve Adayı Necattin Demirtaş, "Çok duygulu anlar yaşadım. Bizim için burada kimsesizlerin kimsesi olmak çok önemliydi. Bu şehirde, yaşayan sahipsiz insanlara sahip çıktığımız bir mekan oluşturduk. Odalarımızda 4 kişi kalabileceği gibi ek kişi de kalabilir. Bu ihtiyaç sahibi, bu durumda olan insanların sayısına bağlı. Kadınlar ve erkekler ayrı kalacak şekilde planlama yaptık. İlçemizde en azından bundan sonra da sokakta sahipsiz insan kalmayacak. Bayan ya da erkek fark etmiyor. Bunlar burada kendi evlerinde gibi yiyecekler, içecekler, giyecekler, giyecekler de bizden, yatacaklar. Burada kalanların kollarına GPS takacağız. Burada bir mahkum gibi değil, bir misafir gibi kalacaklar. Gezecekler, dolaşacaklar, gelmezlerse nerede olduklarını tespit edip, buraya getireceğiz. Sokakta kalan insanların açlıktan ve soğuktan ölmelerine engel olacağız" dedi.

"Kimsesiz vatandaşları topluma kazandırmayı hedefliyoruz"

Kimsesizlere sadece barınak, yiyecek ve giyecek vermeyeceklerini, aynı zamanda psikolog ve diğer destekler ile topluma kazandırmaya da çalışacaklarının altını çizen Başkan Demirtaş, "Şefkat Evimizde psikologlarımız olacak. Kimsesiz vatandaşları topluma kazandırmayı da hedefliyoruz. Onu da başarırsak fevkalade bir iş yapmış olacağız. En kötü ihtimalle açlıktan ve soğuktan sokak köşelerinde ölmelerine izin vermemiş olacağız. Türk toplumu ve İlkadım halkı adına böyle bir sosyal sorumluluğu hayata geçirdik. Bu dönemde bayağı uğraştık. Pandemi ve birçok sıkıntıyı bir arada yaşadık. Bu sıkıntılara rağmen projelerimizi hayata geçirmek için büyük çaba sarf ettik. Şefkat Evi'nin arsa ve yapım bedeli 25 milyon TL'yi buldu. Bu bedelde iç donanım ve masraflar hariç. Burada güzel bir eser ortaya koyduk. Ülkemizde bir böyle bir şey yok. İnşallah diğer belediyelere örnek olur. İnşallah ülkemizin hiçbir yerinde sokaklarda sahipsiz insan kalmaz. Ayriyeten bu insanları topluma kazandırmaya da vesile olmak istiyoruz" diye konuştu.

"İlkadım'da kimsesiz kimse bırakmayacağız inşallah"

İlçede kimseyi kimsesiz bırakmamak için çabalayacaklarını ifade eden Demirtaş, ayrıca şunları söyledi:

"Şu anki planlama ile 40 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Bu, ihtiyaca göre azalabilir ya da çoğalabilir. Şu anda odaları 4 kişilik planladık. Düz yatakları ranzaya dönüştürürsek, kapasite 2'ye katlıyor. Bizim derdimiz insanların sokakta kalmasını önlemek. İhtiyaç çok olursa, kapasiteyi de artırabiliriz. Hedefimiz sokakta kimsesiz insan bırakmamak. İlkadım'da kimsesiz kimse bırakmayacağız inşallah. Hedefimiz de o zaten. Şu anda da öyle olacağını umut ediyorum."

Açılışın ardından vatandaşlar ve protokol üyeleri ile birlikte Şefkat Evi'ni gezen Başkan Necattin Demirtaş, zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Türkiye\'de bir ilk: Kimsesizlerin kimsesi olacak İlkadım Belediyesi sokakta kalan kimsesiz vatandaşları Şefkat Evi\'nde ücretsiz ağırlayacak
Kaynak: İHA

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