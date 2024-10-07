Türkiye'de elektrikli otomobil sayısında rekor artış - Son Dakika
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Türkiye'de elektrikli otomobil sayısında rekor artış

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Ağustos sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 137 bin 9'a ulaştı. Şarj istasyonlarının artışı, elektrikli araçlara olan ilgiyi artırdı.

07.10.2024 10:59
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Türkiye'de ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2023'ün ilk 8 ayına göre yüzde 230,99 artış göstererek 137 bin 9 oldu.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı her geçen gün artıyor. Birçok ilde alışveriş merkezi otoparkları, akaryakıt istasyonları gibi yerlerde şarj istasyonlarının kurulması elektrikli otomobillere ilgiyi artırdı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; Ocak- Ağustos 2024 döneminde trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 230,99 artış göstererek, 41 bin 393'ten 137 bin 9'a çıktı. Aynı dönemde benzin ve elektrik yakıtlı hibrit otomobillerde ise önceki yıla oranla yüzde 67,61 artış gerçekleşti. Geçen yıl ağustosta trafikte 188 bin 969 hibrit otomobil bulunurken bu sayı 316 bin 742'ye yükseldi. 2024 yılının Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 901 bin 404 otomobilin yüzde 34,7'i dizel, yüzde 32,4'si LPG'li, yüzde 29,9'u benzinli, yüzde 2'si hibrit ve 0,9'u elektrik yakıtlı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN BAKIM MALİYETİ DAHA DÜŞÜK

Fosil yakıtlı araçlara göre daha az karbon salınımı yapan elektrikli otomobiller, karbon ayak izi, enerji verimliliği, hava ve gürültü kirliliği konularında geleneksel araçlara kıyasla çok daha az olumsuz etki yaratıyor. Tam elektrikli otomobiller, fosil yakıt masraflarını tamamen ortadan kaldırıyor. Bu sayede artan benzin ve mazot fiyatlarından etkilenmeden ulaşım mümkün oluyor. Elektrikli araçlarda, elektrik tüketimi 100 kilometrelik bir sürüş mesafesi için ortalama 18 kilovat saat olarak hesaplanıyor. Bu durumda elektrikli araçlar içten yanmalı otomobillerin harcadığı yakıta kıyasla oldukça düşük bir enerji tüketimi gerçekleştiriyor. Ayrıca, geleneksel araçların ihtiyaç duyduğu motor, debriyaj, şanzıman, egzoz borusu, yağ ve filtreler, elektrikli araçlarda bulunmuyor. Elektrikli araç batarya ile çalışarak aracın arızalanma riskini ve bakım maliyetlerini bir hayli azaltıyor.

Türkiye\'de elektrikli otomobil sayısında rekor artış
Kaynak: DHA

Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de elektrikli otomobil sayısında rekor artış - Son Dakika

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