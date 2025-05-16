Türkiye'de ilk "Aile Dostu Park" ünvanı Gaziantep Galle Park Millet Bahçesi'ne verildi - Son Dakika
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Türkiye'de ilk "Aile Dostu Park" ünvanı Gaziantep Galle Park Millet Bahçesi'ne verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Dostu Mekanlar ve Aile Dostu Parklar" projesi kapsamında, ilk "Aile Dostu Park" ünvanı Gaziantep Galle Park Millet Bahçesi'ne, "Aile Dostu Mekan" ünvanı ise Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi'ne verildi.

16.05.2025 19:14
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Dostu Mekanlar ve Aile Dostu Parklar" projesi kapsamında, ilk "Aile Dostu Park" ünvanı Gaziantep Galle Park Millet Bahçesi'ne, "Aile Dostu Mekan" ünvanı ise Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi'ne verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında çalışmalarını sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "Aile Dostu Mekanlar" ve "Aile Dostu Parklar"ın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ailelerin ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alan tüm aile bireyleri için güvenli, erişilebilir ve kapsayıcı kamusal alanların yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen "Aile Dostu Mekanlar" ve "Aile Dostu Parklar" uygulaması kapsamında ilk belge, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından Gaziantep Galle Park Millet Bahçesi'ne, ilk "Aile Dostu Mekan" ünvanı ise Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi'ne verildi.

Aile Dostu Mekanlar ve Aile Dostu Parkların taşıması gereken kriterler

Aile Dostu mekanlar ve parkların bu ünvanı taşıması için bazı kriterlere sahip olması gerekiyor.

Aile Dostu Parklar ünvanına sahip olunması için taşınması gereken kriterler şöyle:

"Fiziksel engelleri olan bireylerin, çocuk arabası kullanan ebeveynlerin ya da yaş almış vatandaşların parka rahatlıkla ulaşabilmesi ve park içinde özgürce hareket edebilmesi için erişilebilirlik. Çocuk oyun alanları için güvenlik. Oyun alanlarının her yaş grubuna hitap eden, yaratıcı ve engelsiz oyun alanları olması. Tuvalet, bebek bakım ünitesi, emzirme alanı, ailelerin ve çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek olanakların bulunması. Yaşlı ve engelli bireyler için sessiz alanlar, gölgelendirilmiş yürüyüş yolları, yetişkin alt değiştirme üniteleri gibi düzenlemeler. Parkların doğa ile etkileşim kurma, ekolojik farkındalık kazanma ve kültürel-eğitsel etkinliklere katılma imkanı sunan bir mekan olması, kent bostanları, kitap okuma alanları, etkinlik alanları gibi donatıların bulunması."

Aile Dostu Mekanların ise sadece ticari hizmet sunan yapılar değil aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, çocukların gelişimini ve aile yaşamının desteklenmesini hedefleyen önemli sosyal alanlar olarak tasarlanması amaçlanıyor.

Bu çerçevede Aile Dostu Mekanların taşıması gereken kriterler ise şunlar:

"Bir mekana rahatça ulaşabilmek için rampaların, asansörlerin, geniş geçiş alanlarının ve merdivenlerin güvenli bir şekilde düzenlenmiş olması. Çocukların bulunduğu alanlarda güvenlik, parmak koruyucuları, kamera sistemlerinin yer alması. Çocuk oyun alanlarına, mama sandalyelerine, çocuk menülerine ve aileye özel etkinlik alanlarına yönelik düzenlemelerin yapılması. Ailelerin mekanları güvenle ve rahatlıkla kullanabilmesi için hijyenik tuvaletler, bebek bakım alanları ve emzirme odaları gibi donatıların bulunması. Bekleme alanlarında çocuklara uygun köşeler, ücretsiz Wi-Fi erişimi, telefon ve araç şarj istasyonları ve açık alan düzenlemelerinin yer alması. Dijital ekranlar, rehber materyaller ve kamu hizmetlerine dair bilgilendirici broşürlerin bulunması."

Değerlendirmeler sonucunda belirlenen standartlara uygun parklar "Aile Dostu Park", bu standartlara uygun mekanlar ise "Aile Dostu Mekan" olarak nitelendirilecek.

Bu standartların altında kalan parklar ve mekanlar için ise somut iyileştirme önerileri sunularak yeniden değerlendirme süreci başlatılabilecek.

Kaynak: AA

Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de ilk 'Aile Dostu Park' ünvanı Gaziantep Galle Park Millet Bahçesi'ne verildi - Son Dakika

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