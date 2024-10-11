Türkiye'de öğrenim gören Filistinli öğrenciler, vatan hasreti ve direniş umutlarını anlattı

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MUHAMMET TARHAN/İBRAHİM HAMDİ HACICAFEROĞLU - Türkiye'de öğrenim gören Türkiye Burslusu Filistinli öğrenciler, vatanlarının özgürlüğe kavuşacağı ve hayallerini gerçeğe dönüştürecekleri günü bekliyor.

Türkiye Burslusu Filistinli öğrenciler, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) düzenlenen "Uluslararası Öğrencilerin Gözünden Gazze Paneli ve Sergisi"nde, AA muhabirine, Filistin'deki zorlukları, Türkiye'deki eğitim süreçlerini ve geleceğe dair umutlarını anlattı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü doktora öğrencisi Mariam Menawi, 2019'da Türkiye'ye geldiğini ve 5 yıldır burada yaşadığını söyledi.

Ailesinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yaşadığını belirten Menawi, "Gazze'de akrabalarım var ve iki kuzenim şehit oldu. Bir kuzenim hala yaşıyor ama çok zor durumda yaşıyor. Batı Şeria'da tamamen işgal altındayız." ifadelerini kullandı.

Menawi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımının yanı sıra Batı Şeria'daki işgaline dikkati çekerek, "Aslında Batı Şeria'da da her gün şehit var. İsrail askerleri istedikleri zaman girip çıkabiliyor. Batı Şeria şehirleri arasında askeri noktalar var." dedi.

Ailesinin de Nablus'tan çıkamadığını, hiçbir yere gidemediğini kaydeden Menawi, "Bu yüzden durum bütün Filistin'de bence çok kötü. Çünkü biz tamamen işgal altındayız ve bu yeni değil. Bu 76 yıldır böyle." diye konuştu.

"Vatanım Filistin ve oraya dönmeyi çok istiyorum"

Doktora yapmak için 5 yıl burs aradığını, sonunda YTB'nin Türkiye Bursları'nı kazandığını, böylece Türkiye'ye geldiğini anlatan Menawi, "Şu an hem doktora öğrencisi hem de sosyolog olarak Filistin davasını desteklemeye çalışıyorum." dedi.

Filistinli öğrenci Menawi, "Türkiye'de okumak benim için çok önemli. Çünkü artık Türkiye'den Filistin davasını dünyaya duyurmaya çalışıyorum ve bu çok değerli bir şey." ifadelerini kullandı.

Menawi, Türkiye'nin özellikle tüm Filistinli ve Müslüman öğrencilere, eğitimde, ekonomik, sosyal ve farklı alanlarda destek verdiğini söyledi.

Eğitimini tamamladıktan sonraki planlarına ilişkin de Menawi, "Vatanım Filistin ve oraya dönmeyi çok istiyorum. Şu an durum biraz karışık Filistin'de. Filistin'e döneceğim ve oradaki üniversitelerde akademisyen olacağım günü bekliyorum." diye konuştu.

Menawi, Filistin hakkında araştırma yaptığını ve konferanslara katıldığını belirterek, "Filistin'in özgür olacağı günü bekliyorum. İnşallah çok yakın zamanda olacak. Tabii ki döneceğim. Çünkü ailem orada ve vatanım Filistin. Tabii ki Türkiye'yi severim, ikinci vatanım olarak. Ama ben Filistinliyim ve Filistin'e dönmek istiyorum." dedi.

Filistinli öğrenci, konuşmasının sonunda "Özgür Filistin. Nehirden Fırat'a kadar özgür Filistin. ve hepimiz Filistinliyiz." mesajını paylaştı.

"İnşallah ilk restoranımı Filistin'de açarım"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü lisans öğrencisi Filistinli Nada Jafar da Türkiye Bursları'nın eğitimine katkıda bulunduğunu vurgulayarak, "Türkiye bizim için çok kıymetli bir ülke oldu. Türkiye'de okuma hayalim vardı. Bunu destekledikleri için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Jafar, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destek hakkında da "Her zaman Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın sözlerini dinliyoruz. Filistin'e destek verdiklerini biliyoruz. Bu yüzden onlara da çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitimini Türkiye'de tamamladıktan sonra Filistin'e dönmek istediğini belirten Jafar, "Sadece ziyaret için iki kere gittim. Orada yaşayamıyorum çünkü annem giremiyor. Şu an Ürdün pasaportu var, bu yüzden orada yaşamıyoruz. İnşallah bir gün orada yaşama şansım olur, inşallah ilk restoranımı orada açarım." dedi.