Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık devam ediyor - Son Dakika
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Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık devam ediyor

Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık devam ediyor

Tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar cuma gününe kadar etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, sıcaklıkların cumadan itibaren biraz azalacağını ve mevsim normallerinin 1 ile 2 derece üzerinde olmasını beklediklerini bildirdi. Ankara'da ise yarın ve 6 Haziran'da 33 derece olması öngörülen sıcaklıkların 7 ve 8 Haziran'da 28 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıkların 30-31 dereceye kadar çıkacağı ancak yağış beklenmediği belirtildi. İzmir'de ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ifade edildi. Özellikle 6 Haziran'dan itibaren Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

04.06.2024 16:23
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Tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkları cuma gününe kadar etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, bu hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin AA'ya bilgi verdi.

"Hava sıcaklıkları tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Cuma gününe kadar böyle devam edecek." diyen Macit, sıcaklıkların cumadan itibaren biraz azalarak mevsim normallerinin 1 ile 2 derece üzerinde olmasını beklediklerini bildirdi.

Ankara'da yarın ve 6 Haziran'da 33 derece olması öngörülen sıcaklıkların 7 ve 8 Haziran'da 28 dereceye kadar düşmesinin beklediğini aktaran Macit, 6 Haziran'da gök gürültülü sağanak öngörüldüğünü ifade etti.

İstanbul'da bu hafta sıcaklıkların 30-31 dereceye kadar çıkacağını ancak yağış beklenmediğini anlatan Macit, İzmir'de ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydetti.

Macit, 6 Haziran'dan itibaren özellikle Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri beklendiğini aktardı.

Vatandaşlar, sıcakta parklar ve ağaçlık alanları tercih etti

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar ise çareyi parklara gitmekte buldu.

Kuğulupark'ta vaktini geçiren Çağrı Bayazıtoğlu, Adana'dan Ankara'ya ziyaret amacıyla geldiğini ifade etti. Bayazıtoğlu, başkentin sıcaklığının Adana'ya oranla "daha iyi olduğunu" söyledi. Adana'da belli saatlerde sokağa çıkmayarak, klimali ortamları tercih ettiklerini belirten Bayazıtoğlu, sağlık problemleri yaşamamak için sokağa akşam saatlerinde çıktıklarını anlattı.

Ahmet Sarıgüney de hava sıcaklığı sebebiyle kendisini sokağa attığını belirterek, gölgede temiz havanın tadını çıkardıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık devam ediyor - Son Dakika

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