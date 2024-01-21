Türkiye\'de Son 53 Yılın En Sıcak Kasım Ayı Yaşandı

TÜRKİYE'de son 53 yılın en sıcak kasım ayı yaşandı. Ocak ayında yazdan kalma günlerin etkisini gösterdiği Antalya'da hayvanat bahçesinde kış uykusuna yatamayan ayı ailesi ve kaplumbağalarda stres etkileri görüldü.

Dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği ve kuraklık tüm canlıları etkiliyor. Ara mevsimlerin görülmemesi, yaz mevsiminin yıl içerisinde daha uzun sürmesi ve kış mevsiminin sıcak geçmesi nedeniyle hayvanların da biyolojik dengelerinde bazı değişimler yaşanıyor. Antalya'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Antalya Hayvanat Bahçesi'nde özellikle bu yıl ocak ayında havanın 22'li derecelerde olması bazı hayvanlarda strese neden oldu. Önceki yıllarda aralık ayında kış uykusu hazırlıklarına başlayan, derin kış uykusu uyumasa dahi, daha sakin bir yaşam süren ve yeme alışkanlarını azaltan ayı ailesi ile kaplumbağalarda bahar etkisi yaşanıyor.

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Aygül Arsun, çok sayıda canlının tıpkı bahar havasında gibi davrandığını söyleyerek, 'Ayı ailesi ve kaplumbağamız var. Önceki yıllarda yine aynı şekilde kış uykusuna yatma hazırlığı yapan diğer türlerimiz vardı. Yemek ihtiyacı hissetmez, daha az hareket eder ve kışlıklarına çekilirlerdi. Ancak bu yıl özellikle sanki bahar havasında gibi daha hareketliler" dedi.

Kış uykusuna yatmadıkları için hayvanların stres yaşamaya başladığını belirten Aygül Arsun, 'Onların da biyolojik dengeleri var. Kış havası ve soğuk olmasını bekliyorlar fiziken ancak bu durum olmayınca stres yaşıyorlar" diye konuştu.

Almanya'dan tatil için Antalya'ya gelen ve hayvanat bahçesini ziyaret eden Oktay Günay, havanın tüm dünyada aşırı sıcak ilerlediğini söyledi. Almanya'da hayvanat bahçelerindeki hayvanlarda sıcaklığa bağlı değişimler gördüğünü söyleyen Günay, 'Almanya'da bir hayvanat bahçesinde kutup ayıları var. Onlar da kış uykusuna yatamıyor. Antalya'daki hayvanların da aynı sorunu yaşaması üzücü" ifadelerini kullandı.

SON 53 YILIN EN SICAK KASIM AYI

1930'dan 2022 yılına kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı ölçümlemelere göre kentte yıl geneline göre ortalama sıcaklık 18,8, ortalama en yüksek sıcaklık 24,2, ortalama en düşük sıcaklık ise 13,8 olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı kasım ayı ortalama sıcaklıklarının 1991-2020 normallerine göre kıyaslamasında sıcaklığın Korkuteli, Karaisalı, Hakkari, Ergani, Mardin çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleştiği, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde olduğu kaydedildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de son 53 yılın kasım ayı sıcaklık değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşarak iklim değişikliğine dikkat çekti.

Bakan Haseki, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı kasım ayı sıcaklık değerlendirmelerine göre; Son 53 yılın en sıcak kasım ayını yaşadık. 2023 yılı kasım ayı ortalama sıcaklığı 12,5 derece olarak ölçüldü. Buna göre, normal sıcaklık ortalamalarının 3,2 derece üzerinde sıcaklık gerçekleşti. Kasım ayında en düşük sıcaklığı -15,3 ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklığı ise 32,9 ile Salihli'de tespit ettik" dedi. (DHA)