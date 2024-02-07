Türkiye\'deki Azerbaycan vatandaşları Azerbaycan\'daki cumhurbaşkanı seçimi için oy kullandı

TÜRKİYE'deki Azerbaycan vatandaşları, ülkelerindeki cumhurbaşkanı seçimi için İstanbul, Ankara ve Kars'ta kurulan sandıklarda oy kullandı.
Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için bugün sabah saatlerinde oy kullanma işlemi başladı. Azerbaycanlılar, yeniden aday olan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de aralarında bulunduğu 7 aday arasından yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları da büyükelçilikler ve konsolosluklarda oy kullandı. Türkiye'deki Azerbaycan vatandaşları İstanbul, Ankara ve Kars'ta kurulan 5 sandıkta oylarını kullandı. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 19.00'a kadar sürecek.
'EN FAZLA YURT DIŞI OY TÜRKİYE'DEN'
Büyükelçilikteki Sandık Başkanı Müşfik Memmedov, en fazla Azerbaycan diasporasının Türkiye'de olduğunu ve en fazla yurt dışı oyunun Türkiye'den geleceğini belirterek, "Bu seçimler, diğer seçimlerden çok farklıdır. Bugün Azerbaycan'da en yaşlı seçicinin yaşı 124, en genç seçmenin yaşı 18'dir. Bugün ilk defa Karabağ'da da oy kullanılacak. İnsanlar işten sonra da saat 19.00'a kadar oy kullanmaya gelebilir. Büyükelçilikteki oylar burada sayılıp, Azerbaycan'a gönderilecek" dedi.Ankara'da oy kullanan şarkıcı Azerin ise 25 senedir Türkiye'de yaşadığını ifade ederek, "Ben her seçimde Türkiye'de büyükelçilikte oy kullanırım. Daha önceleri belki buruk geliyorduk şimdi başı dik geliyoruz. Bu da bizim çok sevdiğimiz, 'galip ülkenin galip cumhurbaşkanı' sayesinde. Cumhurbaşkanımızın burada çok önemli bir imzası var; çünkü bugün artık Karabağ'da da oy verilecek. Bugün buraya daha güler yüzlü, dik başla geldik, oyumuzu kullanacağız. Oyum Aliyev'e olacak. Burası Azerbaycan'ın toprağı sayılır; ama bizim için Türkiye de her zaman vatandır. Burada oy kullanmak da ayrı bir mutluluk" diye konuştu. (DHA)
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