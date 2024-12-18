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Türkiye'den AB'ye Açıklama

Türkiye\'den AB\'ye Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Türkiye ile ilgili değerlendirmelerini reddetti ve olumlu gelişmeleri vurguladı.

18.12.2024 20:38
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi'nin AB'nin genişleme sürecine dair yıllık mutat sonuçlarına ilişkin " Türkiye'nin aday ülke statüsü ve kilit rolüne vurgu yapılmasının doğru ve gerçekçi bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte AB'nin ülkemizin iç siyasi dinamikleri konusundaki değerlendirmelerini reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, 17 Aralık tarihli Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi sonuçları hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Sonuçlarda, Türkiye'nin aday ülke statüsü ve kilit rolüne vurgu yapılmasını doğru ve gerçekçi bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Özellikle, Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantılarının yeniden başlatılması ve Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye geri dönecek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Ülkemizin makroekonomik politikalarda kaydettiği ilerlemeye atıfta bulunulmasını ve Gümrük Birliği'nin uygulanmasından kaynaklanan ticari sorunların çözümünde attığımız olumlu adımların karşılık bulmuş olmasını önemsiyoruz.

Benzer şekilde, Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması yönündeki çalışmaların ve Rusya- Ukrayna savaşı bağlamındaki girişimlerimizin öneminin teslim edilmiş olmasını dürüst bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz.

Bununla birlikte, AB'nin ülkemizin iç siyasi dinamikleri konusundaki değerlendirmelerini reddediyoruz. Bu görüşler, nesnellikten uzak ve tek taraflı bir bakış açısıyla kaleme alınmıştır.

Konsey sonuçlarında Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının gerçeklerle bağdaşmayan, hukuk dışı ve maksimalist görüşlerinin de tekrarlandığı görülmektedir. Öte yandan, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru kaygıları ve haklı politikaları gözardı edilmiştir. AB'nin Kıbrıs Rum tarafının sözcülüğünü yapması ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını gözardı etmesinin, Ada'da çözüme ulaşılmasının önündeki en büyük engel olduğunu hatırlatıyoruz.

AB üyeliği Türkiye'nin stratejik hedefidir. Buna karşılık olarak AB'nin ülkemizin üyelik perspektifini güçlendirecek yeni bir vizyon ortaya koyması gerekmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye-AB ilişkilerini kısıtlayan 15 Temmuz 2019 tarihli AB Konseyi kararının tamamen kaldırılmasını bekliyoruz.

Başta siyasi olmak üzere, enerji ve ulaştırma alanlarındaki Yüksek Düzeyli Diyalog toplantıları ile Ortaklık Konseyi'nin 2025 yılı içinde yapılması, Konsey sonuçlarında da vurgulanan dış politika ve bölgesel konular dahil, her alanda diyaloğumuzun ve iş birliğimizin artmasını sağlayacaktır."

Kaynak: ANKA

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