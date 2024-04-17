Türkiye'den Gazze'ye İnsani Yardım Gemisi Yola Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'den Gazze'ye İnsani Yardım Gemisi Yola Çıktı

Türkiye\'den Gazze\'ye İnsani Yardım Gemisi Yola Çıktı

Türk Kızılay öncülüğünde tedarik edilen 3 bin 774 ton insani yardım malzemesini taşıyan MARIN adlı gemi, Filistin halkına yardım ulaştırmak için Mısır'ın El-Ariş Limanı'na doğru yol alıyor. Gemi, gece gündüz seyrine devam ederken, mürettebat da seyir güzergahını kontrol ediyor ve geminin bir an önce hedefine ulaşması için çalışıyor. Kaptanlar, Türkiye'nin yardımlarının anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayarak, Filistinli kardeşlere yardım götürmekten mutlu olduklarını belirtiyor.

17.04.2024 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'den Gazze için hazırlanan 3 bin 774 ton insani yardım malzemesini taşıyan 9. "İyilik Gemisi"nin mürettebatı, uzatılan yardım elini bir an önce Filistin halkına ulaştırmak için çaba harcıyor.

Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Türk Kızılay öncülüğünde tedarik edilen 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin yüklendiği "MARIN" adlı gemi, 16 Nisan'da Mersin'den demir alıp açıldığı Akdeniz'deki yolculuğunu sürdürüyor.

Gece gündüz seyrine devam eden "İyilik Gemisi"nde gıda, bebek malzemeleri, uyku tulumu ve glütensiz ürünler taşınıyor.

Mürettebatın vardiya sistemine göre seyir güzergahı ve deniz koşullarını kontrol ettiği gemide, Suriye, Hindistan, Mısır ve Libya uyruklu 14 personel görev alıyor.

İnsani yardım malzemelerinin Filistin halkına ulaştırılması için çaba sarf eden mürettebat, geminin bir an önce Mısır'ın El- Ariş Limanı'na varması için titizlikle çalışıyor.

"Çok mutlu ve gururluyum"

Geminin 1. Kaptanı Suriyeli Velid Kasım, AA muhabirine, 10 yıldır çeşitli gemilerde kaptanlık yaptığını, 2 senedir de bu gemide görev aldığını söyledi.

İkinci kez Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği insani yardımları gemiyle taşıdığını dile getiren Velid Kasım, acil ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye en yakın nokta olan El-Ariş Limanı'na ulaştırmak için mesai harcadıklarını anlattı.

Kaptan Kasım, Türkiye'nin yaptığı yardımların çok anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayarak, "Gazze'de bulunan Filistinli kardeşlerimize yardım götürdüğümüz için çok mutlu ve gururluyum. Gemimiz, Filistinli kardeşlerimize yardım götürmek üzere yoluna emin şekilde devam ediyor. Bu yardımları Filistin kardeşlerimize bir an önce ulaştırmak istiyoruz." dedi.

"Onlar için yapabileceğim her şeyi yapmaya hazırım"

Geminin 3. Kaptanı Hindistanlı Jinu Roni Dcunha da yaklaşık 8 yıldır çeşitli gemilerde çalıştığını belirterek, "İyilik Gemisi"nde bulunmanın ayrı öneminin olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yardımlarını bir an önce Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı istediklerini kaydeden Dcunha, "Mersin'den aldığımız kargoları, El-Ariş'e, Gazze'de savaşla, açlıkla uğraşan çocuklara götürüyoruz. Oradaki olaylardan dolayı çok üzgünüm ama bu görevin bir parçası olduğum için de mutluyum. Onlar için yapabileceğim her şeyi yapmaya hazırım." diye konuştu.

Dcunha, geminin yarın El-Ariş Limanı'na ulaşmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Filistin, Türkiye, İyilik, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Gazze'ye İnsani Yardım Gemisi Yola Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 19:51:40. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'den Gazze'ye İnsani Yardım Gemisi Yola Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement