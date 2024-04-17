Türkiye\'den Gazze\'ye İnsani Yardım Gemisi Yola Çıktı

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Türkiye'den Gazze için hazırlanan 3 bin 774 ton insani yardım malzemesini taşıyan 9. "İyilik Gemisi"nin mürettebatı, uzatılan yardım elini bir an önce Filistin halkına ulaştırmak için çaba harcıyor.

Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Türk Kızılay öncülüğünde tedarik edilen 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin yüklendiği "MARIN" adlı gemi, 16 Nisan'da Mersin'den demir alıp açıldığı Akdeniz'deki yolculuğunu sürdürüyor.

Gece gündüz seyrine devam eden "İyilik Gemisi"nde gıda, bebek malzemeleri, uyku tulumu ve glütensiz ürünler taşınıyor.

Mürettebatın vardiya sistemine göre seyir güzergahı ve deniz koşullarını kontrol ettiği gemide, Suriye, Hindistan, Mısır ve Libya uyruklu 14 personel görev alıyor.

İnsani yardım malzemelerinin Filistin halkına ulaştırılması için çaba sarf eden mürettebat, geminin bir an önce Mısır'ın El- Ariş Limanı'na varması için titizlikle çalışıyor.

"Çok mutlu ve gururluyum"

Geminin 1. Kaptanı Suriyeli Velid Kasım, AA muhabirine, 10 yıldır çeşitli gemilerde kaptanlık yaptığını, 2 senedir de bu gemide görev aldığını söyledi.

İkinci kez Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği insani yardımları gemiyle taşıdığını dile getiren Velid Kasım, acil ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye en yakın nokta olan El-Ariş Limanı'na ulaştırmak için mesai harcadıklarını anlattı.

Kaptan Kasım, Türkiye'nin yaptığı yardımların çok anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayarak, "Gazze'de bulunan Filistinli kardeşlerimize yardım götürdüğümüz için çok mutlu ve gururluyum. Gemimiz, Filistinli kardeşlerimize yardım götürmek üzere yoluna emin şekilde devam ediyor. Bu yardımları Filistin kardeşlerimize bir an önce ulaştırmak istiyoruz." dedi.

"Onlar için yapabileceğim her şeyi yapmaya hazırım"

Geminin 3. Kaptanı Hindistanlı Jinu Roni Dcunha da yaklaşık 8 yıldır çeşitli gemilerde çalıştığını belirterek, "İyilik Gemisi"nde bulunmanın ayrı öneminin olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yardımlarını bir an önce Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı istediklerini kaydeden Dcunha, "Mersin'den aldığımız kargoları, El-Ariş'e, Gazze'de savaşla, açlıkla uğraşan çocuklara götürüyoruz. Oradaki olaylardan dolayı çok üzgünüm ama bu görevin bir parçası olduğum için de mutluyum. Onlar için yapabileceğim her şeyi yapmaya hazırım." diye konuştu.

Dcunha, geminin yarın El-Ariş Limanı'na ulaşmasının planlandığını sözlerine ekledi.