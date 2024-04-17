Türkiye'den Gazze'ye Yardım Gemisi Yola Çıktı - Son Dakika
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Türkiye'den Gazze'ye Yardım Gemisi Yola Çıktı

Türkiye\'den Gazze\'ye Yardım Gemisi Yola Çıktı

Türk Kızılay tarafından temin edilen insani yardım malzemeleriyle donatılan 9. İyilik Gemisi, Mersin Limanı'ndan ayrılarak Gazze'ye doğru yolculuğuna devam ediyor. Gemiden indirilecek malzemeler, tırlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak ve Filistin Kızılayı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Türk Kızılay ve AFAD işbirliğiyle bugüne kadar 39 bin 697 ton yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı.

17.04.2024 12:34
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Gazze'ye yardım ulaştırılması için 3 bin 774 ton insani yardım malzemesiyle Türkiye'den uğurlanan "9. İyilik Gemisi" Akdeniz'de yolculuğuna devam ediyor.

Mersin Limanından dün uğurlanan, Türk Kızılay tarafından temin edilen gıda, bebek malzemeleri, uyku tulumu ve un gibi ihtiyaç malzemeleriyle yola çıkan geminin, yarın Mısır'ın El- Ariş Limanı'na ulaşması bekleniyor.

Limana yanaşacak gemiden indirilecek insani yardım malzemeleri, tırlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak. Buradaki gümrük işlemlerinden sonra malzemeler, Filistin Kızılayına teslim edilecek. Filistin Kızılayı da yardımları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türk Kızılay ile AFAD işbirliğinde bugünü kadar 13 uçak ve 8 gemiyle toplamda 39 bin 697 ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı.

Kaynak: AA

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