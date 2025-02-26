Türkiye Dijital İnovasyon Merkezleri Ağına Katıldı

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Türkiye, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına dahil oldu

Bakan Kacır: "Dijital Avrupa Programı ve Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri kapsamında hayata geçirdiğimiz projeler işte bu vizyonun bir nişanesidir"

KOCAELİ - Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri açılış programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Program kapsamında, ülkemiz sanayisinin, KOBİ'lerinin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünde önemli rol üstlenecek 5 konsorsiyum Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına dahil oldu. Bunun yanında 4 konsorsiyum da mükemmeliyet mührü almaya hak kazandı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri açılış programına katıldı. Programda konuşan Bakan Kacır, bugün Avrupa Birliği ile bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki güçlü iş birliğini daha da ileriye taşıyacak önemli bir adımın daha atıldığına dikkat çekerek, program vesilesiyle Avrupa Birliği ile ortak hedeflerin yeniden belirlenerek, eşgüdüm halindeki çalışmaların pekiştirileceğini ifade etti.

"Dünya yeniden şekilleniyor"

Dünyanın, hiç olmadığı kadar büyük bir dönüşüm ve değişim rüzgarıyla yeniden şekillendiğini dile getiren Bakan Kacır, "Baş döndürücü hızla gelişen teknolojiler, küresel güç dengelerini ve rekabet faktörlerini yeniden tanımlıyor. Sosyal hayattan iş süreçlerine, üretim modellerinden tüketici davranışlarına kadar her alanda dinamikleri de kökten değiştiriyor. Artık makinelerin nesnelerin interneti sayesinde birbiriyle iletişim kurduğu, yapay zeka ve büyük veri analitiğiyle üretim süreçlerini otomatik olarak optimize ettiği bir dönemde yaşıyoruz. İnsansız üretim gerçekleştiren karanlık fabrikaların ütopik bir hayal olmaktan çıkıp, endüstriyel üretimin yeni normallerinden biri haline geldiğini söylememiz mümkün. Dijital devrim olarak nitelendirilen bu gelişmeler, daha verimli iş süreçleriyle yüksek kaliteli ürün ve hizmet imkanı sunarken, düşük maliyetli iş gücünü de rekabet avantajı olmaktan çıkarıyor" dedi.

"Dijital dönüşümü çok boyutlu şekilde ele alıyoruz"

Mevcut tabloyu ve trendleri doğru okuyan ülkelerin rekabet güçlerini artıracaklarını aktaran Kacır, "Değişime ayak uyduramayanlar ise üretim kabiliyetlerini kaybedecek. Bizler bu büyük değişim ve dönüşüm dalgasını, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda ülkemizi katma değerli üretim ve teknoloji geliştirmede dünyada hak ettiği konuma taşımak için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, sunduğumuz finansman destekleri ve teşviklerle, nitelikli insan kaynağı ve altyapı gibi hususlarda güçlü bir mekanizma kurgulayarak, dijital dönüşümü çok boyutlu şekilde ele alıyoruz. Sanayimizin dijitalleşme sürecini hızlandıran, işletmelerimize rehberlik eden bir kurum olma misyonuyla hareket ediyoruz. Şüphesiz, firmalar için dijital dönüşüm yolculuğu, mali zorlukların yanında yetkinlik eksikliği ve dijital dönüşüme nereden ve nasıl başlanacağına dair belirsizlikler ile karmaşık hale gelebiliyor" diye konuştu.

"300 milyon avro kaynağı KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm projelerine sunuyoruz"

Firmaların karşılaştığı güçlükleri bertaraf etmek adına geçen aylarda Dijital Dönüşüm Destek Programını hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Kacır, "Programımızın ilk aşamasında, firmaların mevcut dijital olgunluk seviyelerini baz alarak ihtiyaç ve ölçeklerine uygun, kapsamlı bir yol haritası oluşturmalarını ve buna uygun şekilde yatırım ihtiyaçlarını tespit etmelerini bekliyoruz. Kapsamı, hedefi ve niteliği açısından değerlendirdiğimiz yatırımları öncelikli teşvik uygulamamız çerçevesinde destekliyoruz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından sağladığımız 300 milyon avro kaynağı KOSGEB finansman desteğiyle KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm projelerine sunuyoruz. İşletmelerimizin dijital dönüşüm kapsamında finansman ihtiyaçlarını karşılayan programlarla birlikte, verimliliklerini ve rekabet güçlerini artıracak modern altyapılar oluşturmak üzere önemli adımlar attık. Büyük veri ve yapay zeka araştırmalarını desteklemek üzere, 35 bin dizüstü bilgisayara eşdeğer güçte olan süper bilgisayarımız ARF'ı devreye aldık. Ayrıca EuroHPC Ortak Girişimi üyeliğimiz sayesinde, dünyanın 8. en güçlü süper bilgisayarı MareNostrum 5'e doğrudan erişim imkanına da sahibiz. Sanayimizi yalın üretimle buluşturan ve mevcut iş gücümüzü Dördüncü Sanayi Devrimi'ne uygun yetkinliklerle donatan model fabrikalarımızın sayısını 10'a çıkardık. Önümüzdeki süreçte ise Kocaeli, Denizli, Trabzon, Malatya, Sakarya ve Tekirdağ'da 6 yeni model fabrika daha kuracağız" şeklinde konuştu.

"7 bin 300'den fazla projeye 33,2 milyar lira destek sağladık"

TÜBİTAK'ın sanayiye yönelik destek programları kapsamında, dijital dönüşüm alanında 7 bin 300'den fazla projeye 33,2 milyar lira destek sağladıkları bilgisini veren Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Yüksek teknoloji yatırımları için Ar-Ge'den seri üretime uçtan uca bütüncül bir destek mekanizması sunan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'mızın dijital dönüşüm çağrısıyla 22,8 milyar lira yatırımı harekete geçirdik. Ülkemiz tarihinin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 kapsamında, hiper ölçekte veri merkezleri ile endüstriyel robotik sistemler başlıklarında çıkacağımız yeni çağrılarla, yerli teknoloji ekosistemimizi güçlendirecek stratejik yatırımları teşvik etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"4 konsorsiyum da mükemmeliyet mührü almaya hak kazandı"

Bakan Mehmet Fatih Kacır, yüksek başarımlı hesaplama ve yapay zeka gibi alanlarda stratejik altyapıların kurulumuna ve bu alanlarda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesine finansman sağlayan "Dijital Avrupa Programı"na katıldıklarına dikkat çekerek, "Ülkemizin 2023 yılında bu programa katılımı sonucunda sanayicilerimiz, girişimcilerimiz, üniversitelerimiz program kapsamında kurulan kritik altyapılardan faydalanma imkanına kavuştular. Avrupa Komisyonu tarafından açılan çağrılara başvurmaya hak kazandılar. Bugüne kadar ülkemizden 68 kurum ve kuruluş 14 milyon avroluk fona erişim elde etti. Tabii Dijital Avrupa Programının en önemli bileşenlerinden biri de Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri. Yetkin insan kaynağıyla, test ve araştırma altyapısıyla donatılmış bu merkezler, yalnızca Avrupa genelinde sanayi, KOBİ'ler ve kamu kurumlarına dijital dönüşüm desteği sağlamakla kalmayacak, oluşturacakları iş birliği ağıyla farklı ülkelerdeki merkezler ve dijital altyapılar arasında etkin bir entegrasyon sağlayacak. Program kapsamında, ülkemiz sanayisinin, KOBİ'lerinin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünde önemli rol üstlenecek 5 konsorsiyum Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına dahil oldu. Bunun yanında 4 konsorsiyum da mükemmeliyet mührü almaya hak kazandı. Bu vesileyle, başarılarından ötürü ADİM'lerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bakan Kacır, konuşmasına şöyle devam etti:

"ADİM'lerimiz; hazır giyim, tekstil, alüminyum, beyaz eşya, otomotiv, makine ve tarım gibi ülkemiz açısından öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerimizin yapay zeka, bulut bilişim, yüksek başarımlı hesaplama gibi ileri dijital teknolojileri iş süreçlerine entegre etmelerinde yol gösterici bir rol üstlenecek. Yatırım öncesi test, prototipleme ve finansmana erişim desteği sağlayacak. Bin 500 işletmenin dijital olgunluk değerlendirmesini gerçekleştirerek bu firmalara dijital dönüşüm yol haritaları hazırlayacak. Mentörlük ve danışmanlık desteği sunacak. Merkezler, aynı zamanda Avrupa'da kurulan süper bilgisayarlar, yapay zeka fabrikaları, yapay zeka test ve deney tesisleri ve veri merkezleri gibi dijital altyapılara erişimde KOBİ'lerimize ve araştırmacılarımıza rehberlik edecek. Teknik uzmanlık, yatırım öncesi test, beceri geliştirme, finansmana erişim ve ağ oluşturma gibi alanlarda hizmet sunacak olan ADİM'lerin, Türkiye'nin Dijital Avrupa Programı ve diğer uluslararası inisiyatiflerdeki başarısını daha ileriye taşıyacak önemli birer ara yüz olacağına inanıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; sanayimizin üretim alt yapısını katma değerle, yüksek teknolojiyle besleyip güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin dünyanın önde gelen teknoloji üretim merkezleri arasında yer almasını sağlayacak hamleleri tek tek hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Dijital Avrupa Programı ve Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri kapsamında hayata geçirdiğimiz projeler işte bu vizyonun bir nişanesidir."

Programda, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına dahil olan firmalara plaket takdim edildi.

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanvekili Yusuf Tancan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Avrupa Birliği Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu ve davetliler katıldı.