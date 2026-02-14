Türkiye Ekonomisi 1,6 Trilyon Dolara Yükseliyor - Son Dakika
Türkiye Ekonomisi 1,6 Trilyon Dolara Yükseliyor

Türkiye Ekonomisi 1,6 Trilyon Dolara Yükseliyor
14.02.2026 15:40
Bakan Bolat, Türkiye'nin ekonomi sıralamasında 17. sıradan 16.'ya yükseleceğini duyurdu.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin birçok sektörde dünyanın ilk 10 ülkesi arasında olduğunu belirterek, "Bu yıl Allah nasip ederse 15 gün sonra 2025 yılı gayrisafi milli hasıla rakamlarını TÜİK açıklayacak. 1,6 trilyon dolarlık ekonomiye doğru yükseleceğiz. Bunun anlamı dünya ekonomi liginde 17'nci sıradan 16'ncı sıraya yükselmiş olacağız. Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi konumuna geleceğiz" dedi.

Gebze Ticaret Odası'nın düzenlediği 'İhracatın Liderleri Ödül Töreni' Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve davetliler katıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ilk 1000 ihracatçı listesinde yer alan 63 Gebze Ticaret Odası üyesi firma ödüllerini aldı.

'TÜRKİYE'NİN 2'NCİ İHRACAT YILDIZI OLAN BİR İLİMİZ KOCAELİ'

Kocaeli'nin toplam 35 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin mal ihracatının neredeyse yüzde 12,5'ini yani 8'de 1 mal ihracatını yaptığını söyleyen Bakan Bolat, emeği geçen üreticileri, sanayicileri ve ihracatçıları tebrik ederek, "İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci ihracat yıldızı olan bir ilimiz Kocaeli. Geçen yıl 273,5 milyar dolar mal ihracatımızla Türkiye'de yüzde 4,4'lük bir artış sağladık ve net 11,7 milyar dolar ihracatımız arttı. Mal ihracatında 33 ilimiz 1 milyar dolar barajını aştı. 46 ilimiz ihracatlarında geçen yıl artış gösterdi ve yaklaşık fasılların 3'te 2'sinde, gümrük başlıklarının 3'te 2'sinde ihracat artışı gerçekleştirdik. İhracat deyip geçmemek lazım. İhracat demek yatırım, üretim, insan çalıştırmak, istihdam, vergi ödemek demek. Valimiz rakamları açıkladı; geçen yıl yaklaşık 10 trilyonluk vergi gelirlerinde Kocaeli 1 trilyonu hazinenin, maliyenin kasasına teslim etti" diye konuştu.

'1,6 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİYE DOĞRU YÜKSELECEĞİZ'

Mal ve hizmet ihracatını artırmak için çalıştıklarını ifade eden Bakan Bolat, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat bizim kırmızı çizgimiz' diyor. Bu yıl Allah nasip ederse 15 gün sonra 2025 yılı gayrisafi milli hasıla rakamlarını TÜİK açıklayacak. 1,6 trilyon dolarlık ekonomiye doğru yükseleceğiz. Bunun anlamı dünya ekonomi liginde 17'nci sıradan 16'ncı sıraya yükselmiş olacağız. Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi konumuna geleceğiz. Birçok sektörde dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız, bazılarında ilk 5 ülkesi arasındayız. Otomotivde 13'üncüyüz, tekstil-giyimde 7'nciyiz, Avrupa'da 3'üncüyüz. Müteahhitlikte dünyada 2'nciyiz. Turizmde dünyada 4'üncüyüz, turizm gelirinde 7'nciyiz. Savunma sanayinde dünyada 10'uncuyuz. Bundan 20 sene önce 250 milyon dolar savunma sanayi ihraç eden bir ülkeden, bugün 10 milyar dolarlık bir savunma sanayi ihracatına ulaştık."

'YÜZDE 7,7 İLE SON 25 YILIN EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ORANINI GÖRDÜK'

Mal ve hizmet verilerine değinen Bakan Bolat, "Milli gelirimizin içinde mal ve hizmet ihracatımızın payı yüzde 25. Hizmet ihracatımız 122 milyar dolar olarak dün açıklandı. Cari işlemlerimizde 25 milyar dolar bir açığımız gerçekleşti bu da tam tamına altın ithalatımızın rakamıdır. Altın bir ticaret aracı ürünü değildir, finansal ve yatırım aracıdır. Altın ithalatını hariç tuttuğumuzda bizim aslında cari açığımız bulunmuyor. Tarihsel ortalamada yüzde 3,5 civarında cari açığın milli gelire oranı gerçekleşmişken, bu yıl inşallah milli gelirimiz açıklandığında göreceğiz ki yüzde 1,3 yüzde 1,4 orta vadeli programla uyumlu bir rakam. Aralık ayı istihdam rakamları açıklandı. Yüzde 7,7 ile son 25 yılın en düşük işsizlik oranını gördük. Hamdolsun üretmeye, büyümeye devam ediyoruz. Yüzde 3,7 ilk 9 ayın büyüme oranıydı. Son 23 yılın yıllık büyüme oranı yıllık bazda yüzde 5,4 oldu. İstihdamı artırmaya devam ediyoruz. 20 milyonluk bir rakamdan 33 milyona yakın istihdam sayısına ulaştık" diye konuştu.

ASLANTAŞ: 63 ÜYEMİZ, TOPLAMDA 10 MİLYAR 497 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Zorlu küresel koşullara rağmen ihracatın kamu-özel iş birliğiyle sürdürülebileceğini belirten Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş ise "İhracatın liderleri olan 63 üyemiz, toplamda 10 milyar 497 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek hem bölgemizin hem de ülkemizin ekonomik gücüne çok kıymetli bir katkı sunmuştur. Yoğun programları arasında bizlere vakit ayırarak programımıza teşrif eden Sayın Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bu başarının arkasında Ticaret Bakanımızın liderliğinde yürütülen, ihracatı merkeze alan güçlü politikalar ile uygulanan destek mekanizmalarının ve kararlı vizyonun önemli bir payı bulunmaktadır. İhracatçılarımız, bu vizyon sayesinde küresel pazarlarda daha rekabetçi, daha dirençli ve daha güçlü bir konuma ulaşmaktadır. Bu doğrultuda, ihracatçılarımıza yönelik destek ve teşviklerin artırılmasını Sayın Bakanımızın takdirlerine arz ediyorum. İhracat yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda ülkemizin rekabet gücünü, üretim kapasitesini ve küresel iddiasını ortaya koyan stratejik bir alandır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Türkiye, Güncel

Künye
14.02.2026 17:23:17
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni]
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.