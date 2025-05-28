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Türkiye-Finlandiya İnşaat Forumu

28.05.2025 13:31
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TMB ev sahipliğinde düzenlenen forum, iki ülke firmaları arasında işbirliği fırsatları sundu.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye- Finlandiya Küresel Sürdürülebilir İnşaat Forumu", iki ülke firmaları arasındaki işbirliğinin üçüncü ülkelere taşınmasına kapı araladı.

TMB'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik, iki ülkenin inşaat alanındaki işbirliğini güçlendirmek ve üçüncü ülkelerdeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Birlik binasında gerçekleştirildi.

TMB Başkanı Erdal Eren, burada yaptığı konuşmada, Türk müteahhitlerinin yalnızca yüklenici olarak değil, enerji, sağlık, ulaştırma ve turizm gibi alanlarda da yatırımcı olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, sürdürülebilir altyapıya yönelik artan talep ve güçlü kalkınma iradesiyle Uganda, Ruanda ve Endonezya'nın umut verici pazarlar olduğunu ifade etti.

Endonezya'da Türk ve Finlandiyalı şirketlerin yerel firmalarla geliştireceği ortak modeller için güçlü bir zemin olduğunu vurgulayan Eren, şu değerlendirmede bulundu:

"Uganda ve Ruanda'da kurulacak bu türden işbirlikleri hem uluslararası uzmanlığın aktarılması hem de yerel kapasitenin geliştirilmesi açısından önemli. Türk müteahhitlerinin pazar tecrübesiyle Finlandiya şirketlerinin ileri teknolojik çözümleri ve finansal gücünün birleşmesi, üçüncü ülkelerdeki birçok projenin hayata geçirilmesini büyük ölçüde kolaylaştıracak. Müteahhitlerimiz Uganda, Ruanda ve Endonezya'daki gelecek altyapı ve üstyapı projelerine, Finlandiyalı firmalar ve finans kuruluşlarıyla işbirliğiyle katkı sağlamaya hazır ve istekli."

"Küresel düzeyde örnek oluşturabilecek projelere imza atabiliriz"

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen de sürdürülebilir inşaat alanında bilgi ve teknoloji paylaşımına dikkati çekti. Hamalainen, ülkesinin 2035 yılına kadar karbon nötr hedefini gerçekleştirme çabalarına işaret ederek, bu doğrultuda iki ülke arasındaki işbirliğinin önem taşıdığını anlattı.

Finlandiya'nın yenilenebilir enerji, akıllı ulaşım ve su yönetimi gibi alanlardaki uzmanlığının Türkiye'nin güçlü ve deneyimli müteahhitlik sektörüyle birlikte önemli bir sinerji oluşturduğunu belirten Hamalainen, şu ifadeleri kullandı:

"Şubat ayında Helsinki'de gerçekleştirilen Türkiye-Finlandiya Karma Ekonomik ve Ticaret Komisyonu toplantısında, Finnvera ile Türk Eximbank arasında imzalanan reasürans anlaşması, altyapı projelerinde işbirliğini güçlendirecek. Türk müteahhitleri 137 ülkede yarım trilyon doları aşan proje gerçekleştirdi. Bu başarı, sürdürülebilir çözümlerle birleştiğinde küresel düzeyde örnek oluşturabilecek projelere imza atabiliriz."

Finnvera Kıdemli Başkan Yardımcısı Jussi Haarasilta ise Türk müteahhitleriyle çalışma konusunda harika bir deneyime sahip olduklarını belirterek, Türk firmalarının, Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki büyük altyapı projeleri için finansman bulmalarına yardımcı olmak istediklerini bildirdi.

Etkinliğe Ruanda, Uganda ve Endonezya'dan yetkililer de katılarak ülkelerindeki iş ortamı, iş yapma prosedürleri ve gelecek dönemde ülkelerinde gerçekleştirilmesi planlanan altyapı ve üstyapı projelerine ilişkin bilgi verdi.

Finnvera'nın yanı sıra Türk Eximbank, Citibank, Societe Generale ve Deutsche Bank yetkililerinin katılımıyla da "Sürdürülebilir Altyapı Projelerinin Finansmanı" konulu oturum düzenlendi.

Gerçekleştirilen sunum ve firma tanıtımlarının ardından Ruanda, Uganda ve Endonezya yetkilileri, Finlandiya firmaları ve finans kuruluşları temsilcileri ile TMB üye firmaları arasında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Finlandiya İnşaat Forumu - Son Dakika

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