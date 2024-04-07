Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapacağız. - Son Dakika
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapacağız.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapacağız.

07.04.2024 17:12  Güncelleme: 17:16
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Gergin günlerin yaşandığı Türk futbolunda yeni gelişmeler meydana gelmeye devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Temmuz'da seçime gitme kararı aldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklaması şöyle:

"18 TEMMUZ'DA SEÇİMLİ GENEL KURUL"

18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapmayı planladıklarını ifade eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız Seçimli Genel Kurulumuz, Türk Futboluna hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

EURO 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN AÇIKLAMA

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında mili takıma başarılar dileyen Büyükekşi, "Önümüzde Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası var. Milli Takımımızın başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. İnşallah ikinci ev sahibi olarak oynayacağımız bu büyük turnuvada hepimizi çok sevindirecek sonuçlar alırız." ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören illeri ziyaret ettikleri söyledi.

OMUZ OMUZA KAMPANYASI

Depremlerin ardından TFF olarak omuz omuza kampanyası başlattıklarını aktaran Büyükekşi, şöyle konuştu:

"6 Şubat'taki depremden sonra Türk halkı büyük bir kadirşinaslık gösterdi. Aynı kadirşinaslığı da Türk futbol ailesi gösterdik. Biliyorsunuz birçok kulübümüz tırlarla buraya malzemeler gönderdi. Biz de Futbol Federasyonu olarak bütün kulüplerimizi topladık. Bir Omuz Omuza Kampanyası düzenledik. Televizyonda canlı yayında ve Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu, Bein Sport, Omuz Omuza Kampanyasını düzenledik. O kampanyada topladığımız paralarla Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Nurdağı'nda, İslahiye'de, Hatay'da, Malatya'da güzel konteyner kentler oluşturduk."

Deprem bölgelerine bayramlaşmaya geldiklerini aktaran, Büyükekşi, "Geçen sene bayramda yine ben buradaydım. Bayramlaşmaya geldik, Bayramda çocuklarımızı mutlu etmek için Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü hocamız Vincenzo Montella'yı getirdik. Yine milli takımda görevli Hasan Kabze, Selçuk Şahin, Sabri Saraoğlu, Gökhan Gönül ile çocuklarımıza Türk Milli Takım formaları dağıttık ve onlarla güzel bir maç yaptık. Onları mutlu ederek biz de mutlu olmak istiyoruz. Ayrıca konteyner kentteki vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onlarla hemhal oluyoruz, dertlerini dinliyoruz." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: 18 Temmuz\'da seçimli genel kurul yapacağız.
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapacağız. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ümit Aytar: feneri şampiyon yapmadan gitmeyecek anlaşılan (verdirdigin penaltılar az cezalar )yetmedi 12 6 Yanıtla Mehmet gönül: Çok boş ve gevşek olmuş yazın çok şey yazmak istiyorum ama gerek yok terbiyem el vermiyor 0 0
  • DORUĞUN GERZESİ: geç kalındı çok yıpratıldınız bütün suçu size attılar. herkes futbol oynamayı bıraktı birbirşne suç atmaya başladı. aslındafutbolu siz kötü yapmadınız malesef bizler yaptık. 2 6 Yanıtla Mehmet gönül: Gerze sen bu ülkedemi yaşıyorsun benim bildiğim ligde federasyondan şikayetçi olmayan takım kalmadı adam olsalar istifa ederlerdi 1 0
  • Okan Aslan: Yazıklar olsun ülke deki duruma bak.Derbi izleyecez diye seviniyoruz pardon sevinemiyoruz.. Büyükekşi ne seçimi istifa et istifa 3 3 Yanıtla
  • ferhat eser: gese şimdi bitti 0 1 Yanıtla
  • ayhan kından: Gs yi sampiyon yapip oyle gidecem diyor 0 0 Yanıtla

17:13 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: 18 Temmuz’da seçimli genel kurul yapacağız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapacağız.
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