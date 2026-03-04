Türkiye Hava Sahasında Balistik Mühimmatın Düşürülmesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Müttefiklerimizle Her Türlü Önlemi Alıyoruz - Son Dakika
Türkiye Hava Sahasında Balistik Mühimmatın Düşürülmesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Müttefiklerimizle Her Türlü Önlemi Alıyoruz

04.03.2026 20:55
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz. Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Mehmetçik ile iftar programına katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bu güzel buluşmaya vesile olan Milli Savunma Bakanımıza ve Genelkurmay Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha devletimizin bekasını ve milletimizin güvenliğini temin amacıyla canları pahasına vatanımızın dört bir köşesinde görev yapan askerlerimizin her birine Mevla'dan üstün başarılar diliyorum. Rabbim askeri, polisi, jandarması, güvenlik korucusu ve istihbaratçısıyla tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Onları her türlü kazadan, beladan, saldırıdan, ihanetten korusun, ordumuzu daima muzaffer eylesin."

"Tabuta sığmayan tüm kahramanlara rahmetler niyaz ediyorum"

Elbette bu mübarek akşamda vatanı için, milleti için, bayrağı için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, ruhları şad, menzilleri mübarek, mekanları inşallah cennet olsun diyorum. Özellikle aziz hatıralarını her zaman şükranla yaşatacağımız Binbaşı Bülent Albayrak'a, Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e, Yüzbaşı Ertuğrul Güler'e, Yüzbaşı Burak Coşkun'a, Üsteğmen Enes Demir'e, 15 Temmuz kahramanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'e, Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'a, Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'e, Uzman Çavuş Murat Yıldırım'a, Uzman Çavuş Selçuk Paker'e ve isimlerini 86 milyon olarak kalbimize nakşettiğimiz, tabuta sığmayan tüm kahramanlara Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum.

Aynı kutlu mücadelede yer alarak gazilik mertebesine erişmiş, bugün artık aramızda olmayan tüm gazilerimizi de minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize Rabbimden uzun ve hayırlı ömürler temenni ediyorum. Biz şehitlerin ölmediğini, aksine onların yaşadıklarını müjdeleyen bir dinin mensuplarıyız. Şehitlerimizin aziz ruhları inşallah bize yol gösterecek, bize rehberlik edecek, milletimizin kutlu yürüyüşünde yolumuzu aydınlatacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği olan bordo berelilerimiz başta terörle mücadele olmak üzere yurt içinde ve sınır ötesinde destan yazmışlardır. Bilinen, bilinmeyen nice kritik operasyonda fevkalade hayati roller üstlenen bordo berelilerimizle milletçe iftihar ediyoruz.

"Bizi bu topraklardan söküp atabileceklerini zannedenler oldu"

Türk milleti için en sık kullanılan ifadelerden biri asker-millet tanımıdır. Vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz tehdit edildiğinde istiklalimiz ve istikbalimiz tehlikeye girdiğinde nasıl bir millet olduğumuzu bu topraklardaki bin yıllık tarihimizde defalarca gösterdik. Tarih boyunca bize ömür biçenler, bize 'hasta adam' yaftası vuranlar, bizi bu topraklardan söküp atabileceklerini zannedenler oldu. Ezan-ı Muhammedilerimizi susturmaya, rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızı indirmeye yeltenenler, müstevliler oldu. Hepsinin heveslerini kursaklarında bıraktık.

"Ateş çemberinin ortasında bir istikrar adası olarak temayüz ediyorsak bunu ordumuzun caydırıcılığına borçluyuz"

Önce Çanakkale'de, en son İstiklal Harbimizde Harim-i İsmetimize uzanan kirli ve kalleş elleri tüm imkansızlıklara rağmen tek tek kırmayı başardık. Bu mücadele ruhuna sahip olmasaydık dünyanın en çok çalkantılı bölgesinde bin yılı aşkın zamandır alnı açık, başı dik bir şekilde yaşayamazdık. Bugün de etrafımızda yanan ateş çemberinin ortasında bir istikrar adası olarak temayüz ediyorsak bunu ilk önce esareti asla kabul etmeyen, milli seciyemize ardından da kahraman ordumuzun caydırıcılığına borçluyuz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin küresel ölçekte takdir toplayan siyasi, diplomatik ve ekonomik gücünün gerisinde eğitimi, donanımı disiplini, cesareti ve vizyonuyla tüm dünyada göz dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri vardır. Türk ordusu milletimizle birlikte gönül coğrafyamızda yaşayan milyonlarca dost ve kardeşimizin de güven kaynağı haline gelmiştir.

Savunma ve havacılık ihracatında 2025 yılını 10 milyar doları aştığımız rekor bir rakamla tamamladık. Almanya'da yapılan NATO tatbikatında silahlı kuvvetlerimiz yetenekleriyle hem bizi gururlandırdı hem de müttefiklerimizden büyük takdir topladı. Şayet, 'Füze testi yapmayın. Balıklar ürküyor' diyenlere kulak kabartsaydık, elbette bunların hiçbirini başaramazdık.

"Caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız"

Hep söylüyorum ama bugün bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız. Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz. Bu sabahki olayda olduğu gibi, NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz.

Allah'a hamdolsun, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademiz de kapasitemiz de en üst düzeydedir. Son 23 yılda her türlü engele, ambargoya, sabotaja ve ihanete rağmen yılmadan, yorulmadan çalıştık. Kendimize inandık, milletimize güvendik ve neticede bugün hayal dahi edilemeyen seviyelere geldik. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Türkiye Yüzyılı'nı mutlaka inşa edeceğiz. Bütün oyunları bozacak, bütün engelleri aşacak, bizi çekmek istedikleri tuzaklara düşmeden bu ülkeyi çocuklarımıza gurur duyacakları bir emanet olarak bırakmayı inşallah başaracağız."

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.