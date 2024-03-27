Türkiye, Hibrit Roket Motoru Teknolojisinde İlerliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hibrit roket motoru teknolojisinde başarılı olabilirsek, hedefimiz uyduların yörüngeler arası transferlerini yapacak uzay araçlarını Türkiye olarak geliştirmek, üretmek ve küresel uzay ekonomisinden pay almayı başarmak." dedi.
Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Samsun'da Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı gençlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Bütün projeleri genç insanların sayesinde hayata geçirdiklerine işaret eden Kacır, "Önce BİLSAT görüntüleme uydusunda ortak üretim faaliyetlerine girdik. Sonra RASAT görüntüleme uydusunu yerli olarak ürettik. Sonra GÖKTÜRK görüntüleme uydusunu yerli olarak ürettik. Nihayetinde 600 kilometrede metre altı çözünürlükle görüntü almamızı sağlayan milli görüntüleme uydumuz İMECE'yi Cumhuriyet'imizin 100. yılında 2023'te uzaya gönderdik. Bu, Türkiye için muazzam bir kabiliyet ama durmuyoruz. Önümüzde yeni hedefler var. İnşallah 8 Temmuz 2024 haftası Türkiye, geliştirdiği ilk milli haberleşme uygusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderecek ve böylelikle dünyada bunu başarabilen 11 ülkeden biri olacağız." ifadelerini kullandı.
Hedefleri arasındaki Ay Projesi'nin de gerçekleştirileceğini aktaran Kacır, şöyle devam etti:
"Hibrit roket motoru teknolojisinde şu anda dünyada en ileri düzeyde çalışmalar yapan 4 ülkeden biri olan Türkiye, inşallah Ay Projesi sayesinde kendi geliştirdiği hibrit roket motorunu uzayda ateşlemeyi başaracak ve böylelikle bu teknolojiye uzayda tecrübe kazandırmış, tarihçe kazandırmış dünyadaki ilk ülke olacağız. Yıllık 600 milyar dolara yakın uzay ekonomisinin büyüklüğü var ve bu büyümeye devam edecek. Önümüzdeki yıllarda 1 trilyon dolara çıkması öngörülüyor. Teknolojide yaşanan paradigma değişimleri uzaya erişimi çok daha mümkün hale getirir. 10 yıl evvel yılda 100 uydu uzaya gönderilebilirken, şimdi yılda 2 bin uydu uzaya gönderilebiliyor. Biz hibrit roket motoru teknolojisinde başarılı olabilirsek, hedefimiz uyduların yörüngeler arası transferlerini yapacak uzay araçlarını Türkiye olarak geliştirmek, üretmek ve küresel uzay ekonomisinden pay almayı başarmak."
Bakan Kacır, dünyayı yenilikçi teknolojilerin değiştirdiğini ve dönüştürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bütün dünyada yenilikçi teknolojilere, sizler gibi genç insanların kurduğu girişimler, teknoloji takımları imza atıyor. İşte bu anlayışla sürdürdüğümüz her işle, gerçekleştirdiğimiz her projede işin sahibinin Türk gençliği, TEKNOFEST kuşağı olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Türk gençliği, TEKNOFEST kuşağı aslında kendini ispat etti. Savunma sanayisinde, havacılıkta, dünyaya parmak ısırtan başarı hikayelerinin sahibi Türk gençliği oldu. Sizler gibi gencecik insanların kurduğu ekipler, yaş ortalaması 26-27 olan teknoloji şirketlerimizin, savunma sanayi kurumlarımızın ekipleri dünyanın gıpta ile izlediği başarı hikayelerini imza atıyorlar şimdi."
Konuşmaların ardından öğrencilerle havacılık ve uzay konularında söyleşi yapan Gezeravcı, sorularını yanıtladığı gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.
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