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Türkiye İklim Değişikliğinden Risk Altında

Türkiye İklim Değişikliğinden Risk Altında

Prof. Dr. Konukcu, Türkiye'nin iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden biri olduğunu belirtti.

08.05.2025 15:36
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Prof. Dr. Konukcu: "Türkiye Akdeniz iklim kuşağında ve iklim değişiminde en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor"

"Uzun dönem kuraklıkları, ani taşkınlar izleyecek"

KIRKLARELİ - Uzun dönem kuraklıkları ani taşkınların izleyeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Fatih Konukcu, "Türkiye Akdeniz iklim kuşağında ve iklim değişiminde en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor maalesef" dedi.

Kırklareli'nde Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteklediği "TR21 Trakya Bölgesi'ndeki İklim Değişimine Uyum İçin Nötr Bozulumu (İklimTrak)" Projesi tanıtımı yapıldı.

Bir otelde gerçekleşen toplantıda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu sunum yaptı. Prof. Dr. Konukcu, 2000'li yıllardan beri iklim değişikliği ile ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

Her geçen yıl iklim değişikliğinde senaryoların yenilendiğini anlatan Konukcu, "İklim değişiminde biz şunu gördük 2000'li yılların başında şöyle söyleniyor idi Trakya bölgesi ve Türkiye'de sıcaklık 0,9 santigrat derece artacak deniliyordu. 2025 yılına geldik o zaman 20, 25 yıl vardı çok ileride bir tarih gibi gözüyordu. Ama 2025 yılına geldik 0,9 santigrat derece yerine 1,5 santigrat derece artış meydana geldi. Her 5, 6 yılda bir projeksiyonlar ve senaryolar yenileniyor. Artık Türkiye'de Trakya bölgesinde 5, 6, 7 santigrat derecelerden bahsediliyor" dedi.

Prof. Dr. Konukcu, yapılan bir araştırmada 2 santigrat derece aşamasıyla 72 trilyon dolar yılda maliyeti olduğuna dikkat çekti. Türkiye Akdeniz iklim kuşağında olduğunu ve iklim değişiminde en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Konukcu, şunları söyledi:

"Ama Türkiye Akdeniz iklim kuşağında ve iklim değişiminde en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor maalesef. Sıcaklıklarımız artacak, 1,5 santigrat derece artsın ne olacak diyebiliriz. Antalya, Konya buradan 3, 5 santigrat derece daha fazla değil mi, ama biz ortalama sıcaklıktan bahsediyoruz. Uzun yıllar, milyonlarca yıl oluşmuş bir ekosistemden bahsediyoruz."

Yağışlara değinen Prof. Dr. Fatih Konukçu, "Yağışların ortalaması azalacak. Ama bu azalmadan daha da önemlisi çok düzensiz hale gelecek. Bazen yıl içersin de toplam yağış normal yağıştan fazla gelebilir ama çok düzensiz olabilir. İklim olaylarında ani değişimler yaşayacağız. Özellikle bahar yağışları, yaz yağışlarında önemli azalmalar sıcaklığın artmasıyla birleştiği zaman buharlaşarak bitkilerin su tüketiminin artması kuraklık etkilerini gösterecek. Uzun dönem kuraklıkları, ani taşkınlar izleyecek" diye konuştu.

Tanıtım toplatışında Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ da konuşma yaptı.

Kaynak: İHA

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