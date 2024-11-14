Türkiye ile Katar Arasında 8 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika
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Türkiye ile Katar Arasında 8 Anlaşma İmzalandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10’uncu Toplantısı’ndaki görüşmelerinin ardından iki ülke arasında insani yardım, medya, spor ve savunma konuları başta olmak üzere toplam 8 iş birliği anlaşması ve bir ortak bildiri imzaladı.

14.11.2024 17:48
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(ANKARA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10'uncu Toplantısı'ndaki görüşmelerinin ardından iki ülke arasında insani yardım, medya, spor ve savunma konuları başta olmak üzere toplam 8 iş birliği anlaşması ve bir ortak bildiri imzaladı.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10'uncu Toplantısı için Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda "Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi" toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Türkiye ve Katar arasında 8 anlaşma ve 1 ortak bildiri imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani huzurunda imzalanan anlaşmalar şöyle:

- Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında İnsani Yardım Alanında İşbirliği Anlaşması

-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Belgeler ve Arşivler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında (2025-2026) Yıllarına Ait Uygulama Programı

-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması

-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Niyet Beyanı

- Savunma Bakanlıkları Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması

-Savunma Bakanlıkları Arasında Askeri İşbirliği Anlaşması

İmza töreni, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani'nin "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı" bildirisini imzalamasıyla sona erdi.

Türkiye ile Katar Arasında 8 Anlaşma İmzalandı
Kaynak: ANKA

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