Türkiye-İtalya Bilim, Teknoloji, İnovasyon, Sanayi ve Yatırım Komitesi'nin ilk toplantısı Ankara'da yapıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-İtalya Bilim, Teknoloji, İnovasyon, Sanayi ve Yatırım (STİ³) Komitesi'nin ilk toplantısı kapsamında İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ile bir araya geldi.

Türkiye'nin dünya ile yapacağı bilim, teknoloji, inovasyon, sanayi ve yatırım alanlarındaki yeni markası 'STİ³' kapsamında ilk toplantı İtalya ile yapıldı. Toplantı ve imza töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso'nun katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak geliştirdiğimiz STİ³ yaklaşımı, bilim, teknoloji, inovasyon, sanayi ve yatırımı tek bir stratejik platform altında bir araya getiren, çok boyutlu işbirliklerini kurumsallaştıran, ortak öncelikleri somut projelere dönüştüren, araştırmadan üretime, prototiplemeden ticarileşmeye ve yatırıma kadar tüm değer zincirini birlikte ele alan yenilikçi ve stratejik bir işbirliği modelidir" dedi.

'KAPSAMLI BİR YOL HARİTASI İMZALADIK'

Türkiye'nin büyük önem atfettiği bu modeli hayata geçirmek amacıyla İtalya ile güçlü bir irade ve vizyon birliği tesis ettiklerini anlatan Kacır, Akdeniz'in iki büyük ekonomisi olarak ülkeler arasındaki bağlara dikkati çekti. Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin iki ülke ilişkilerini çok boyutlu bir stratejik ortaklık anlayışıyla ileri taşıma yönündeki iradesinin, bu mekanizmaya üst düzey siyasi sahiplenme ve kurumsal bir derinlik kazandırdığını dile getirdi. Kacır, ilk toplantı çerçevesinde ortak öncelikleri somutlaştıracak, işbirliklerinin istikametini netleştirecek ve gelecek döneme yön verecek kapsamlı bir yol haritası imzaladıklarını vurguladı.

'23 ÖNCELİKLİ EYLEM PLANI'

Bakan Kacır, "Teknoloji ve inovasyon, sanayi ve yatırım olmak üzere 3 ana sütun üzerine kurduğumuz yol haritamızda, toplam 23 öncelikli eylem alanı belirledik. Bu yol haritası bizlere yalnızca niyet beyanlarından ibaret olmayan, kurumlarımız arasındaki düzenli temas, ortak akıl ve somut eylemler üretme iradesi üzerine inşa edilmiş güçlü bir işbirliği zemini sunmakta. Bu anlayışla KOBİ'lerimiz ve teknolojik girişimcilik ekosistemlerimiz arasında sürekli, verimli ve hedef odaklı bir etkileşim tesis edecek yeni bir çalışma grubunu hayata geçirdik. Standartizasyon, test belgelendirme ve akreditasyon alanlarında teknik uyumu derinleştirecek ortak bir yapıyı devreye alırken, savunma sanayisinde inovasyon eksenli yeni açılımların önünü açacak teknik hazırlıkları da başlatıyoruz. Endüstride yapay zeka ve dijital dönüşüm başlıklarında ise bilgi birikimimizi buluşturacak, iyi uygulamaları karşılıklı olarak artıracak ve yeni ortaklıkları besleyecek kurumsal bir işbirliği zeminini birlikte kuruyoruz" ifadelerine yer verdi.

'ARAŞTIRMACILAR VE ŞİRKETLER TOPLAM 1,8 MİLYAR AVRO BÜTÇELİ 1547 PROJEDE YER ALDI'

Bakan Kacır, "Kritik ham madde alanında kurdukları eşleştirme mekanizmasıyla şirketler arasındaki bağları kuvvetlendirmeyi ve tedarik zincirini daha dayanıklı bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz 'Ufuk Avrupa', 'Dijital Avrupa' ve 'Tek Pazar Programı' başta olmak üzere tüm Avrupa Birliği (AB) programlarında Türk ve İtalyan kuruluşların birlikte yer almalarını önemsiyoruz. Kısa vadede mevcut programlar altında ortaklığımızı güçlendirmeyi, orta vadede ise Rekabetçilik Fonu ekseninde şekillenecek yeni finansman imkanlarında birlikte proje üretme kapasitemizi daha ileri taşımayı amaçlıyoruz. AB çerçeve programlarında, iki ülkeden araştırmacılar ve şirketler birlikte toplam 1,8 milyar Avro bütçeli 1547 projede bugüne kadar yer aldı. Araştırma kurumlarımızın müşterek çağrılarıyla hayat bulan 45 projeyle akademisyenlerimizin ortak teknoloji geliştirmesini ve bilim ekosistemimizin entegrasyonunu sağladık" dedi.

'İŞBİRLİĞİMİZİ DAHA İLERİ SEVİYEYE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakan Kacır, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki ay açılması öngörülen yeni çağrıyla birlikte iki ülkenin araştırma ve inovasyon ekosistemleri arasında yeni ortaklıkların önünü açmayı ve mevcut işbirliğimizi daha ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz. STİ³ Komitesi vasıtasıyla karşılıklı doğrudan yatırımları güçlendirmeyi ve yatırımcılarımız için daha öngörülebilir, daha etkin ve daha cazip bir iklim oluşturmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde STİ³ çatısı altında hayata geçirdiğimiz İtalya-Türkiye İşletmeler ve İnovasyon Platformu ile iş dünyamızı, yatırımcılarımızı ve inovasyon ekosistemimizi, ortak üretim, ortak yatırım ve ortak teknoloji geliştirme anlayışı etrafında buluşturacağız. Bu yapı, şirketlerimizi, startuplarımızı ve girişim sermayesi fonlarını, teknoloji transferi, ölçek büyütme ve ortak sanayi geliştirme projeleri etrafında bir araya getirecek."

Konuk Bakan Adolfo Urso ise İtalyan firmaların Türkiye'deki yatırımlarını artırmalarını arzu ettiklerini, dolayısıyla komitenin, ülkeler arasındaki ilişkiler için önemli bir adım ve Avrupa ve Akdeniz bölgesindeki diğer ülkeler için de çok önemli bir işaret olduğunu söyledi.

Haber: Ankara,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 21:54:47. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye-İtalya Bilim, Teknoloji, İnovasyon, Sanayi ve Yatırım Komitesi'nin ilk toplantısı Ankara'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.