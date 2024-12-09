Türkiye-Japonya İlişkilerinin 100. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Türkiye-Japonya İlişkilerinin 100. Yılı Kutlandı

Türkiye-Japonya İlişkilerinin 100. Yılı Kutlandı

Wadaiko Sai grubu, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı etkinliğinde İstanbul'da sahne aldı.

09.12.2024 23:46
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Türkiye- Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Japon davul grubu "Wadaiko Sai"nin gösterisi, Ankara'nın ardından İstanbul'da izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Gösteri, Japonya İstanbul Başkonsolosluğunun organizasyonuyla, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi. İstanbul'da ilk kez sahne alan grup, iki ayrı gösteriyle sanatseverleri ağırladı.

Programda konuşan Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Ocak ayından bu yana yaklaşık 200 Japon kültürünü tanıtım etkinliği gerçekleştirdik. Bugünkü gösteri de 100. yıl dönümümüzün son etkinliği." dedi.

Kenichi, Türk Japon ilişkilerinin aslında ilk olarak 1890'da Ertuğrul Firkateyni hikayesi ile başladığını ve 1985'teki İran- Irak savaşı sırasında Tahran'da mahsur kalan Japon vatandaşlarının Türk Hava Yolları uçakları ile tahliye edilmesinin iki ülke arasında yaşanan kayda değer anılardan biri olduğunu anlattı.

Deprem felaketlerinde de her iki ülkenin birbirine yardım ettiğini aktaran Kenichi, bundan sonraki yıllarda da çeşitli etkinliklerle iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini daha da derinleştirmek istediklerini kaydetti.

Tokyo Üniversitesinde kurulan, "Eğlence yankılanıyor!" sloganıyla faaliyet gösteren ve sadece erkeklerden oluşan profesyonel "Wadaiko Sai" grubu, uluslararası platformlarda büyük performans sergiledi.

Japonya Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen çok sayıda kültürel etkinlikte sahne alan grup, 35 ülkede yaklaşık 2 bin gösteri gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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