Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi Uğurlandı - Son Dakika
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Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi Uğurlandı

Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi Uğurlandı

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır, Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi'nin, iki ülke arasında daha kapsamlı işbirliklerinin temeli olacağını umduğunu söyledi. Gemiden indirilecek yardım malzemeleri, tırlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

08.05.2024 18:29  Güncelleme: 18:32
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Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır, "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi"nin, iki ülke arasında daha kapsamlı işbirliklerinin temeli olacağını umduğunu söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Katar Kalkınma Fonu ve sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi"nin Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanması törenine katılmak için Türkiye'de bulunan Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Hatır, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ve Katar'ın ortak girişimi olan, insani yardım taşıyan geminin uğurlandığını belirten Hatır, "Bunun daha kapsamlı işbirliklerinin de temeli olacağını umuyoruz." dedi.

Hatır, iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamında çok sayıda adım atıldığını ifade ederek, Türkiye'ye ziyaretinin Gazze odaklı bir ziyaret olduğunu vurguladı.

Ziyareti çerçevesinde birçok konunun ele alındığını dile getiren Hatır, Gazze'nin yanı sıra Sudan, Afganistan ve Somali'deki durumların da değerlendirildiğini söyledi.

Hatır, İsrail'in bölgede işgale devam ettiğini belirterek, "Son 48 saate baktığımızda Refah'a saldırılar devam ediyor. İnsani yardım girişi durdurulmuş durumda." diye konuştu.

Ülkesinin çabalarının devam ettiğini vurgulayan Hatır???????, "Türkiye'nin çabalarını da takdirle karşılamaktayız. Bugün öğrendiğime göre bu geminin Türkiye'den hareket eden 11. gemi olduğu dile getirildi. Bu da tabii memnuniyet verici bir şey." dedi.

"Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi"

İnsani yardım malzemelerini taşıyan gemi, yaklaşık 2 gün sürmesi planlanan deniz yolculuğuyla Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El- Ariş Limanı'na ulaşacak.

Limana yanaşacak gemiden indirilecek yardım malzemeleri, tırlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak.

Gümrük işlemlerinden sonra Filistin Kızılayına teslim edilecek malzemeler, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türkiye'den bugüne kadar Gazze'ye 13 uçak ve 10 gemiyle toplamda 52 bin 16 ton insani yardım malzemesi gönderildi.

Kaynak: AA

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