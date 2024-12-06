Türkiye Maarif Vakfınca düzenlenen "4. İstanbul Eğitim Zirvesi" başladı - Son Dakika
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Türkiye Maarif Vakfınca düzenlenen "4. İstanbul Eğitim Zirvesi" başladı

Türkiye Maarif Vakfı tarafından "Eşit ve Daha Adil Bir Toplum ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Eğitim" temasıyla çevrim içi düzenlenen 4. İstanbul Eğitim Zirvesi başladı.

06.12.2024 11:46
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Türkiye Maarif Vakfı tarafından "Eşit ve Daha Adil Bir Toplum ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Eğitim" temasıyla çevrim içi düzenlenen 4. İstanbul Eğitim Zirvesi başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirvenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, zirvenin ana temasının eğitim, adalet, eşitlik, merhamet ve küresel barışı teşvik etmek için güçlü bir araç olabileceğini ifade etti.

Gazze'de yaşanan soykırıma işaret eden Akgün, derin üzüntü duyduklarını ve insanlığa eğitim yoluyla fayda sağlama misyonuna sahip bir kurum olarak, yapılan şiddeti ve adaletsizliği kınadıklarını aktardı.

Akgün, "Özellikle çocuklar ve en savunmasız gruplara yönelik şiddeti ve adaletsizliği kesin bir şekilde kınıyoruz. Eğitimin, empati, anlayış ve barış için umut yaratma gücü olduğuna inanıyoruz. Dünyanın her köşesinde barış görmek en içten dileğimizdir." dedi.

Zirvenin, eğitimdeki sorunları ele almak için bir platform sağladığını belirten Akgün, zirveyi 2021'de "Eğitimde Yeni Trendler ve Dönüşüm", 2022'de "Okulların Geleceği: Pandemi Sonrası Eğitim İhtiyaçları", geçen yıl ise "Eğitimde Değişimi Yönetmek" temasıyla düzenlediklerini, bu yıl eğitimin adil ve sürdürülebilir toplumlar inşa etmenin temel taşlarından biri nasıl olabileceğine odaklandıklarını anlattı.

Akgün, yeniliğin öncüsü olan Maarif Vakfının 7 okulunda öğrencilere yapay zeka dersleri verildiğini, öğrencilerinin dijitalleşen dünyada başarılı olmaları için gereken becerilerle donatıldığını belirterek, "Dünya hızla değişiyor. Teknolojik devrimlerden çevresel krizlere ve artan eşitsizliklere kadar, eğitim bu zorluklarla başa çıkabilmek için adapte olmalıdır. Ancak yenilik yaparken, merhamet, empati ve kolektif erdemin eğitim çabalarımızın kalbinde kalmasını sağlamalıyız." değerlendirmesini yaptı.

"Okullarımızda Türkçe öğretmekle gurur duyuyoruz"

Akgün, Türkiye Maarif Vakfının amacından bahsederek, şunları kaydetti:

"50'den fazla ülkede 450'den fazla okulumuzla akademik mükemmeliyet ve ahlaki bütünlüğü temsil eden bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Hem 21. yüzyıl becerilerine sahip hem de daha barışçıl, adil ve daha bilge bir dünya kurma konusunda kararlı gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Okullarımızda Türkçe öğretmekle gurur duyuyoruz. Bunu etki sağlamak amacıyla değil, kültürel anlayış ve diyalog için bir köprü olarak görüyoruz. Türkçe öğretimi aracılığıyla küreselleşen dünyada karşılıklı saygıyı, dostluğu ve kültürel çeşitliliğe değer vermeyi teşvik etmeyi amaçlıyoruz."

Akgün, 4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin dünya çapında bir etki yaratacağını vurgulayarak, "Bu zirvede yapılacak dinamik tartışmalar ve oturumlarla dünya çapında etki yaratacak pratik çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Devletin eğitimdeki rolünü ele almak, sosyal adaleti keşfetmek veya okul kültürlerini yeniden düşünmek olsun, bu zirve anlamlı değişimler oluşturma fırsatı sunuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı mesaj, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in video mesaj gönderdiği zirve, açılış konuşmalarının ardından oturumlarla devam ediyor.

Dünyadaki eğitimin mevcut durumu ve geleceği ele alınacak

Türkiye Maarif Vakfınca "Eşit ve Daha Adil Bir Toplum ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Eğitim" temasıyla bu yıl 4'üncüsü organize edilen İstanbul Eğitim Zirvesi, dünyanın önde gelen eğitim uzmanlarını, uygulayıcılarını ve akademisyenlerini Türkiye'nin öncülüğünde bir araya getiriyor.

Gelecekteki eğitim perspektifleri, kurumsal yaklaşımlar ve eğitimle ilgili uygulamalar üzerine tartışmalar için uluslararası bir platform haline gelen zirvede, dünyadaki eğitimin hem mevcut durumu hem de geleceği hakkında bilimsel ve akademik verilere dayalı değerlendirmeler yapılacak.

Zirve, farklı ülkelerden eğitim bakanlarının, dünyada eğitim alanındaki uluslararası çalışmaları ve katkılarıyla tanınan kurum ve kişilerin buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Maarif Vakfınca düzenlenen '4. İstanbul Eğitim Zirvesi' başladı - Son Dakika

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