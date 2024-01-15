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Türkiye Mankenler Kraliçesi Şuheda Erkoç, Çin'de yapılacak yarışmada taçla dönmek istiyor - Son Dakika
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Türkiye Mankenler Kraliçesi Şuheda Erkoç, Çin'de yapılacak yarışmada taçla dönmek istiyor

2022 Türkiye Mankenler Kraliçesi Şuheda Erkoç, Çin'de düzenlenecek olan Miss Model of The World yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğini ve taçla dönmek istediğini söyledi. Ayrıca, Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'nin düzenlediği gıda kermesine katılan Erkoç, çocuklara destek olmak için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Türkiye Mankenler Kraliçesi Şuheda Erkoç, Çin\'de yapılacak yarışmada taçla dönmek istiyor
15.01.2024 - 17:19,  Güncelleme: 17:25
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TÜRKİYE Mankenler Kraliçesi Şuheda Erkoç, şubat ayında Çin Halk Cumhuriyeti'nde 110 ülkenin katılacağı Miss Model of The World yarışmasından taçla dönmek istediğini söyledi.

Bu yıl Türkiye'yi Çin'de temsil edecek olan 2022 Türkiye Mankenler Kraliçesi Şuheda Erkoç, Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'nin (LÖSAM) derneğinin özel bir hastanede düzenlediği gıda kermesine katıldı. Çin'de geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan yarışmanın bu yıl yapılacağını belirten ve burada Türkiye'yi temsil edeceğini hatırlatan Şuheda Erkoç, 'LÖSAM'da çocuklarımıza destek olmak için kermes düzenledik. Burada olmaktan çok mutluyum. Burada inşallah daha güzel işler yapacağız ve daha güzel projelere imza atacağız. LÖSAM ile tanışmam çocuklarla başladı. Benim annem de ben 8'inci sınıftayken kanser hastasıydı. Sonra bu hastalığa dikkat çekmek için LÖSAM'a katılmaya karar verdim. Çocuklarımız için değişik projeler katıyoruz. Ben de LÖSAM'ın 'Altın Kızları'ndan bir tanesiyim. Burada olmaktan çok mutluyum' dedi.

'YARIŞMAYA HAZIRLANIYORUM'

Şubat ayında Çin'de düzenlenecek olan Miss Model of The World'de Türkiye'yi temsil edeceğini ve taçla dönmek istediğini belirten Erkoç, 'Ülkemizi temsil etmek çok büyük bir gurur. Bu sevinci yaşıyorum. Yarışmaya hazırlanıyorum. İnşallah taçla dönmeyi düşünüyorum' diye konuştu.

Erkoç, 'Şu an yürüyüş dersleri, duruş, gülüş ve kiloma dikkat etme amaçlı devam ediyoruz. Çünkü belli bir sıkletlerimiz var. Kilo almamamız gerekiyor. Vücut ölçülerimizin belli bir seviyede olması gerekiyor. Bunlara dikkat ediyorum. Ben en iyi şekilde nasıl ülkemi temsil ederim, Türk kadınını nasıl en iyi şekilde gösteririm bunun için çalışıyorum' dedi.

Genç kızlara da tavsiyelerde bulunan Erkoç, 'Yarışmaları güzel araştırmalılar. Her yarışmaya gidilmemeli. Seçtiğiniz yarışmalar iyi olmalı ve çok çalışmalılar. Kendiniz çalışırsanız başarırsınız ve güzel yerlere gelirsiniz' diye konuştu.

LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Sosyal İşler Başkanı Sema Danışmaz da 'Bugünkü etkinliğimiz anlamlı, diğer kermeslerimizden çok farklı. Özel hastanenin yetkilileri bize bir teklifle geldiler. Bize destek olmak istediler. Biz de onlara 1 günlük gıda kermesi yapabileceğimizi söyledik. Biz 'Altın kızlar' hemen toplandık. Herkes en az 3 çeşit gıda yaptı. Burada da güzel bir sergi yaptık. Güzel de katkı var. Buradan gelecek olan gelir de çocukların tedavisinde kullanılacak' dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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