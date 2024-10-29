Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir tören düzenlendi.

İstiklal Marşı ve Irak milli marşının okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konuşması misafirlere dinletildi.

Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Bahr el-Ulum, burada yaptığı konuşmada, iki ülke ilişkilerinin önemini dile getirerek, iki dost ve komşu ülke ilişkilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayındaki Irak ziyaretiyle daha da ileri düzeye taşındığını söyledi.

Iraklı Bakan Yardımcısı, Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını da kınadı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan da 29 Ekim 1923'ün binlerce yıllık Türk tarihinin son büyük dönüm noktasını teşkil ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türk halkının tüm yokluklara ve acılara rağmen emperyalizme karşı yılmadan verdiği bağımsızlık mücadelesi kazanılmış, tüm kurum ve kuruluşlarıyla modern bir ulus devletin temelleri 101 yıl önce bugün kurulan Cumhuriyet'le birlikte en sağlam şekilde atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen bir asırda Cumhuriyetin temel ilkeleri üzerinde büyümüş; her alanda muasır medeniyetler seviyesine erişme hedefinden sapmamıştır. Cumhuriyetimiz, milli mücadele sonrasında medeni dünyanın tüm mensuplarıyla dengeli, saygılı ve sürdürülebilir ilişkiler tesis etmeye; geçmiş husumetleri bir kenara bırakmaya ve geleceğe yatırım yapmaya odaklanmıştır."

Terör örgütü PKK tarafından TUSAŞ'a düzenlenen saldırının ardından kınama ve taziye mesajlarıyla dayanışma sergileyen Irak devletine teşekkür eden İnan, Türkiye ve Irak ilişkilerinin, sınır komşusu olmanın çok ötesinde köklü bir ortak tarih, güçlü toplumsal, kültürel ve ticari bağlarla örüldüğünü kaydetti.

İnan, 12 yıllık bir aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında Irak'ı ziyareti sırasında imzalanan 26 anlaşma ve mutabakat zaptının ilişkilerde stratejik zemini tahkim edip, ortak vizyonunu güçlendirdiğini söyledi.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından imzalanan Stratejik Çerçeve Anlaşmasına değinen Büyükelçi İnan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anlaşma Irak'la ilişkilerimizde yeni bir mihenk taşı teşkil etmiştir. Bu anlaşma lafzı ve ruhuyla iki ülke ilişkilerinin çerçevesini çizmekte, geleceğe ışık tutmaktadır. İki ülke lideri tarafından imzalanan diğer bir metin olan Su Çerçeve Anlaşması ise iklim krizi ve kuraklığın ülkelerimizi olumsuz şekilde etkilediği bir dönemde, bu hayati kaynağın müşterek projelerle akılcı, bilimsel temelde ve ortak çıkarı gözetecek şekilde kullanımını öngörmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere, hedefimiz mevcut 20 milyar dolar seviyesinin çok üzerindedir. 2024 yılının ilk 5 ayında ihracatımızı en fazla artırdığımız ülkenin Irak olması bu doğrultuda umut verici bir gelişmedir. Irak'ın istikrar ve kalkınma yolundaki adımlarına desteğimiz sürecektir. Bu bağlamda, Kalkınma Yolu Projesi en başta gelmektedir. Söz konusu projenin Irak başta olmak üzere, bölgede refah, istikrar ve güvenliğin artmasına katkı sağlayacağı muhakkaktır. Açılan bu yolda önümüzdeki dönemde, Türkiye-Irak ilişkilerinin iki halkın ortak çıkarları doğrultusunda daha da güçleneceğine, bölgemizde kalkınma, barış ve huzurun kalıcı tesisine katkı sağlayacağına içtenlikle inanıyorum."

Törene, büyükelçilik personeli, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) temsilcileri ile Irak'taki bazı yabancı diplomatik misyon temsilcileriyle hükümet ve devlet yetkilileri ile Türkmen toplumunun temsilcileri katıldı.???????