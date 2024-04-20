Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi: Tanzanya, Doğu ve Güney Afrika pazarı için geçiş noktası - Son Dakika
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Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi: Tanzanya, Doğu ve Güney Afrika pazarı için geçiş noktası

Türkiye\'nin Darüsselam Büyükelçisi: Tanzanya, Doğu ve Güney Afrika pazarı için geçiş noktası

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, Tanzanya'nın birçok alanda yatırım imkanı sunduğunu belirterek bu ülkenin, Doğu ve Güney Afrika pazarı için geçiş noktası olduğunu söyledi.

20.04.2024 11:48
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Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, Tanzanya'nın birçok alanda yatırım imkanı sunduğunu belirterek bu ülkenin, Doğu ve Güney Afrika pazarı için geçiş noktası olduğunu söyledi.

Büyükelçi Güllüoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Tanzanya İş Forumu'nda, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 2009'da Tanzanya'da büyükelçilik açtığını belirten Güllüoğlu, bu ülkeyle ticaret hacminin 350 milyon dolar civarında olduğunu kaydetti.

Güllüoğlu, Tanzanya'nın Afrika'nın diğer ülkeleri için geçiş noktası konumunda olduğuna işaret ederek "Tanzanya birçok alanda yatırım imkanı sunuyor." dedi.

Tanzanya'nın 62 milyonluk nüfusuyla geniş tarım alanlarına ve yer altı kaynaklarına sahip olduğuna dikkati çeken Güllüoğlu, Doğu Afrika'ya kıyısı bulunan bir ülke olan Tanzanya'nın Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda, Güney Sudan, Zambiya ve Malavi gibi ülkelere açılan bir kapı olduğunu söyledi.

Mehmet Güllüoğlu, endüstriyel tarım alanında yapılacak çok fazla şey olduğunu belirterek "Nüfusunun yüzde 75 ila 80'i tarım sektöründe çalışıyor. Tanzanya'nın çayı, meyveleri ve kajusu gibi çok fazla ürünü bulunuyor. Ayrıca Hint Okyanusu'na kıyısı olması nedeniyle de balıkçılık açısından potansiyeli olan bir ülke." diye konuştu.

Tanzanya'nın topraklarının verimli olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, "Biz Türkiye'de de çay üretiyoruz ve yılda üç defa çay hasat ediyoruz ama Tanzanya'da yılda 20 defa çay hasat ediliyor. Ayrıca ekilebilir ve sulak alanlarıyla çok geniş alanlar tarım yapılmayı bekliyor ancak traktör ve tarım ekipmanları konusunda Tanzanya'nın ciddi eksiği bulunması nedeniyle bu alanlar boş duruyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Güllüoğlu, Türkiye'den Tanzanya'ya tekstil makine ürünleri ve inşaat malzemeleri gibi birçok ürünün ihraç edildiğini aktardı.

Tanzanya'dan ise bazı meyveler, yağlar ve gıda ürünlerinin alınabileceğini belirten Güllüoğlu, hem iki ülkenin pazarına sunulabilecek hem de dünyaya ihraç edilebilecek birçok ürün olduğunu ifade etti.

Güllüoğlu, Tanzanya'nın aynı zamanda bir maden ülkesi olduğuna dikkati çekerek altın gibi madenlerin yanında birçok değerli taşın çıkarılmayı beklediğini belirtti.

Tanzanya'nın turizm alanındaki özelliğine değinen Güllüoğlu, Hint Okyanusu kıyısında olması ve doğası nedeniyle turizm alanında yatırım yapacaklar için önemli bir merkez olduğunu söyledi.

İş forumunda Türk ve Tanzanyalı iş insanları bir araya geldi

Forumda, iki ülke ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Türk ve Tanzanyalı iş insanları bire bir görüşmeler yaptı.

Büyükelçi Güllüoğlu, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldiğini ve bu çerçevede düzenlenen forum kapsamında 60'dan fazla Tanzanyalı ve 200'den fazla Türk şirketin karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdiğini anlattı.

Tanzanya ile kültürel ilişkilere de değinen Güllüoğlu, iki ülke toplumunun da Müslüman olması ve Türk dizilerinin Tanzanya'da çok fazla izlenmesinin, ilişkileri güçlendirdiğini belirtti.

Güllüoğlu, "Konuştukları dil Svahili ve bu dilde çok fazla Arapça kelime var. Aslında çok fazla ortak kelimemiz bulunuyor. Uzak coğrafyalarda olsak bile çok önemli kültürel yakınlıklarımız bulunuyor." diye konuştu.

Yapı Merkezi gibi Türkiye merkezli şirketlerin, yürüttükleri projelerle Tanzanya'nın geleceğini inşa ettiğini anlatan Güllüoğlu, sağlık, savunma sanayisi ve denizcilik gibi alanlarda görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

14 yıl sonra Tanzanya'dan Türkiye'ye ilk ziyaret

Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'ın Türkiye'ye bu hafta yaptığı resmi ziyaret kapsamında düzenlenen iş forumunun yanı sıra iki ülke arasında eğitim, teknoloji ve yatırım alanlarında 6 anlaşma imzalandı.

Tanzanya'dan cumhurbaşkanlığı düzeyinde Türkiye'ye 14 yıl sonra ilk kez yapılan bu ziyaretle iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hedeflendi.

Tanzanya'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde son ziyaret, eski Cumhurbaşkanı Jakaya Kikwete tarafından Şubat 2010'da yapılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi: Tanzanya, Doğu ve Güney Afrika pazarı için geçiş noktası - Son Dakika

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