Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu, Türk firmalarının BAE'de son yıllardaki en büyük ihaleyi kazandığını söyledi Açıklaması

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Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, Dubai'de Türk firmaları Mapa ve Limak'ın dahil olduğu konsorsiyumun metro projesi ihalesini kazanmasına ilişkin, "Hem finansal açıdan hem de teknik yeterlilik ve kapasite bakımından bizim iki firmamız, Limak ve Mapa Günal'ın yer aldığı konsorsiyum, bu projeyi kazanmayı başardı. Bu, son yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) aldığımız en büyük ihalelerden biri." dedi.

Şaylan, Mapa-Limak-CRRC şirketlerinin kurduğu konsorsiyumun kazandığı "Dubai Metrosu Mavi Hat Tasarımı ve Yapımı" ihalesi hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Türk firmalarının Dubai Yollar ve Ulaştırma Otoritesi (RTA) ile projenin açıklandığı günden itibaren temasta olduğunu anlatan Şaylan, projenin inşaatının Türk firmaları tarafından, altyapı kısmının da Çinli ortaklarla yapılacağını ifade etti.

Şaylan, ihale sürecinin Fransa, İngiltere ve Çin'deki diğer firmalarla rekabet içinde geçtiğine değinerek, "Hem finansal açıdan hem de teknik yeterlilik ve kapasite bakımından bizim iki firmamız, Limak ve Mapa Günal'ın yer aldığı konsorsiyum, bu projeyi kazanmayı başardı. Bu son yıllarda BAE'de aldığımız en büyük ihalelerden biri." diye konuştu.

Dubai metrosu hikayesinin Türk firmalarıyla başladığını ve 20 yıl sonra yeni hattın projesini de Türk firmalarının üstlendiğini aktaran Şaylan, şirketlerin Dubai'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunacağını, bu nedenle ayrıca mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

BAE'nin Aralık 2023'te Dubai'de ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansına (COP28) atıfta bulunan Şaylan, BAE'nin bu konferansta iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında alınan kararları ilk hayata geçiren ülkelerden biri olmak istediğini anlattı.

Şaylan, Dubai Metrosu Mavi Hattı'nın da ilk yeşil lisansa sahip ulaştırma projesi olduğuna dikkati çekerek, BM'nin kalkınma programı ve yeşil dönüşümü programıyla uyumlu unsurlar içerdiğini söyledi.

Projenin değeri yaklaşık 6 milyar dolar

Metro hattının sürücüsüz ve elektrikli olduğunun ve karbon sıfır anlamında öne çıktığının altını çizen Dubai Başkonsolosu Şaylan, "Projenin toplam değeri Birleşik Arap Emirlikleri dirhemiyle 20,5 milyar. Dolar olarak da yaklaşık 6 milyar projenin toplam değeri." dedi.

Şaylan, projenin en önemli kısmı olan inşaatını Türk firmalarının yapacağını belirterek, projenin hem firmalar hem Türkiye'deki üreticiler hem de Türkiye'den Dubai'ye iş gücü akışı anlamında önemli katkılar sağlamasının beklendiğini ifade etti.

En önemli katkının ise inşaat firmalarının tekrar BAE'ye ve Körfez bölgesine bu kadar güçlü şekilde dönmesi olduğunu vurgulayan Şaylan, bu anlamda Limak ve Mapa yöneticilerini tebrik etti.

Şaylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EXPO 2021 ziyaretiyle Türkiye-BAE ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını kaydederek, bu yeni sayfanın en önemli unsurlarından birinin geçen yıl imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması olduğunu vurguladı.

Türkiye-BAE ticari ilişkileri giderek gelişiyor

2023'te ticaret hacminin rekor seviyeye ulaştığını aktaran Onur Şaylan, "Biz yeniden ihraçları katmadan 20 milyar dolar dedik, onlar yeniden ihraçları da katarak 35 milyar dolar (olarak) açıkladılar. Bu sene buna yakın bir rakam tutturmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şaylan, pek çok Türk şirketinin BAE'ye gelerek yatırım yaptığını belirterek, son dönemde BAE yatırım fonlarının da Türkiye'ye çok büyük ilgi duyduğunu söyledi.

Özellikle yenilebilir enerji ve savunma sektörlerinin ön plana çıktığını anlatan Şaylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te ziyaretinde toplam 50 milyar dolar değerinde çok sayıda mutabakat muhtırası imzalandığını hatırlattı.

Şaylan, bu imzalanan anlaşmaların yavaş yavaş hayata geçtiğini ifade ederek, "Türkiye-BAE ilişkilerinin geleceğini oldukça parlak olarak değerlendiriyorum. Hem karşılıklı yatırım ve ticaret anlamında hem de toplumlar arası ilişkiler anlamında hem de iki ülkenin ortak bir vizyonla bölgenin ve ötesinin barışına, refahına ve kalkınmasına katkıda bulunması anlamında." dedi.

Dubai Metrosu Mavi Hat Projesi

Bu arada verilen bilgiye göre, Mavi Hat Projesi, Dubai'de bulunan halihazırdaki metro hattını 30 kilometre daha uzatmasının yanı sıra, 14 istasyonun daha eklenmesini sağlayacak.

Projenin, Eylül 2029'da tamamlanması bekleniyor.

RTA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mattar Al Tayer, önde gelen 15 küresel şirketin bulunduğu 5 konsorsiyumun ihalede rekabet ettiğini belirterek, değerlendirme sürecinin ardından Mapa-Limak-CRRC konsorsiyumunun ihaleyi kazandığını açıklamıştı.

2005'te de BAE Dubai Metrosu'nun inşaatı ihalesini Türk- Japon konsorsiyumu almıştı. Konsorsiyum Mitsubishi, Obayashi, Kajima ve Yapı Merkezi'nden oluşmuştu.