Türkiye\'nin Elektrik Kurulu Gücü Yükseliyor

TÜRKİYE'nin elektrik kurulu gücü, ocak ayı sonu itibarıyla 123 bin 284 megavata yükseldi. Güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı, ocakta yüzde 33'lük pay ile 40 bin 689 megavata çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, 2026'nın Ocak ayında da yükselmeye devam etti. Ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, 123 bin 284 megavata çıktı. Yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı da yükselişini sürdürdü. Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,5'ine karşılık gelen 77 bin 114 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Ocak ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde güneşin payı 25 bin 827 megavat ile yüzde 20,9'a çıkarken, rüzgarın payı da 14 bin 862 megavata yükseldi ve yüzde 12,1'lik payını korudu. Güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise ocak ayında yüzde 33 pay ile 40 bin 689 megavata yükselmiş oldu.

RÜZGAR VE GÜNEŞTE 120 BİN MEGAVAT HEDEFİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035'te 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediğini anımsatarak, "Ülkemizde son 23 yılda yenilenebilir enerji alanında adeta sessiz bir devrim gerçekleşirdik. Güneş ve rüzgarda neredeyse sıfır olan kurulu gücümüzü bugün 40 bin megavatın üzerine çıkardık. Böylece, rüzgar ve güneşte 120 bin megavat hedefimizin üçte birini gerçekleştirmiş olduk" dedi.

'HER YIL 2 BİN MEGAVATLIK YEKA YARIŞMASI DÜZENLEYECEĞİZ'

120 bin megavat hedefine ulaşmak için farklı modeller uyguladıklarının altını çizen Bakan Bayraktar, "Bunlardan bir tanesi 'YEKA' dediğimiz Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği YEKA yarışmalarında geçen yıl 3 bin 800 megavatlık kapasite tahsis ettik. Her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışması düzenlemeye bundan sonra da devam edeceğiz. Bunun yanı sıra özellikle sanayicilerimizin öz tüketim amaçlı GES'lere olan ilgisi devam ediyor. Bu kapsamda ocak ayı içerisinde öz tüketim amaçlı 3 bin 500 megavatlık bir kapasiteyi tahsis etmek üzere ilan ettik. Burada, kendi tüketimi için elektrik üretecek olan kamu kurumlarına ve stratejik sektörlere öncelik vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN EN UCUZ ELEKTRİĞİNİ 25 YIL BOYUNCA SABİT FİYATLA ALACAĞIZ'

Hükümetler arası anlaşmalarla büyük ölçekli ve çok daha rekabetçi fiyatlarla projeler geliştirdiklerini de işaret eden Bayraktar, Suudi Arabistan'ın Türkiye'de toplam 5 bin megavat gücünde güneş ve rüzgar santrali inşa edeceğini hatırlatarak, "İlk etapta imzalarını attığımız 2 bin megavatlık GES projeleri ile Türkiye'nin en ucuz elektriğini 25 yıl boyunca sabit fiyatla alacağız. Kazan-kazan ilkesiyle hareket ederek önümüzdeki dönemde yeni ikili anlaşmalar yapabiliriz. Yeni anlaşmalar, kurulu gücümüzü ve arz güvenliğimizi çok daha ileriye taşıyacak" değerlendirmesinde bulundu.