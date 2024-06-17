Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Yetimhaneyi Ziyaret Etti

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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Türk Kızılayın desteğiyle faaliyet gösteren Erbil'deki yetimhaneye bayram ziyaretinde bulunarak, yetim çocuklarla bir araya geldi.

Başkonsolos Topçu, Kurban Bayramı dolayısıyla Erbil'deki yetimhaneyi ziyaretinde çocuklara hediyeler dağıttı.

Topçu, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay ile beraber yürek ısıtan bir faaliyete imza attıklarını belirterek, Türkiye'nin çok büyük desteğiyle faaliyet gösteren Erbil'deki yetimhaneyi ziyaret ettiklerini söyledi.

80 kadar yetim çocuğun burada yöneticilerin şefkatli kollarında geleceğe hazırlandığını kaydeden Topçu, "Türkiye olarak biz bu yetimhaneye bütün kurumlarımızla TİKA, Kızılay ve AFAD gibi diğer bütün kurumlarımızla ve bireysel bağışlarla 2014 yılından beri büyük destek veriyoruz." diye konuştu.

Topçu, Türk Kızılayın yetimhanenin 0-4 yaş arası bölümünü hazırladığını ve hediye ettiğini hatırlatarak, Türkiye'nin kurumlarıyla buradaki yetimhanenin ihtiyaçlarını gidermek ve yanında olmak için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.