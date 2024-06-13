Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Demirer'den Kudüs İslami Vakıflar Konseyi'ne veda ziyareti - Son Dakika
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Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Demirer'den Kudüs İslami Vakıflar Konseyi'ne veda ziyareti

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Kudüs İslami Vakıflar Konseyi'ne, görev süresinin tamamlanması dolayısıyla veda ziyaretinde bulundu.

13.06.2024 20:14
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Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Kudüs İslami Vakıflar Konseyi'ne, görev süresinin tamamlanması dolayısıyla veda ziyaretinde bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kudüs Şeriat Mahkemesi'ndeki Kudüs İslami Vakıflar Konseyi'nin genel merkezine gelen Büyükelçi Demirer'i, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatip karşıladı.

Ziyarette, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Hatip'in yanı sıra, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Cengiz Eroğlu, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa Vakfı Başkanı Şeyh Ömer el-Kisvani ile Kudüs İslami Vakıflar Konseyi üyeleri hazır bulundu.

Büyükelçi Demirer, burada yaptığı konuşmada, Kudüs'ün önemine dikkati çekerek, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın tüm Müslümanların olduğunu ve bunun muhafaza edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi olduğunu belirten Demirer, ancak bununla beraber kendisini bir Kudüslü gibi hissettiğini ve Kudüs'ten ayrılmaktan üzüntü duyduğuna dikkati kaydetti.

Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Hatip de, Türkiye'nin Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya ilişkin duruşuna övgüde bulunarak, Büyükelçi Demirer'e Kudüs'e olan bağlılığından ve Kudüs'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Şeyh Hatip, "Büyük Türkiye halkı ve büyük lideri (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan), her daim Kudüs ve Filistin'in yanında durmuş ve Kudüs'teki Haşimi vesayetini her daim desteklemiştir." dedi.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, ziyaretin sonunda Büyükelçi Demir'e Mescid-i Aksa işlemeli bir plaket takdim etti.

Büyükelçi Demirer, Aralık 2019'da Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu olarak göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Demirer'den Kudüs İslami Vakıflar Konseyi'ne veda ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Demirer'den Kudüs İslami Vakıflar Konseyi'ne veda ziyareti - Son Dakika
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