Türkiye'nin gelecek 12 ayda ödenecek dış borcu 228 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'nin gelecek 12 ayda ödenecek dış borcu 228 milyar dolara ulaştı

Türkiye\'nin gelecek 12 ayda ödenecek dış borcu 228 milyar dolara ulaştı

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Türkiye'nin gelecek 12 ayda ödenecek dış borcunun 228 milyar dolara ulaştığını ve günlük 623,3 milyon dolar olduğunu bildirdi. Arpacı, geri ödemesine bir yıl ve daha az kalmış dış borç stoğunun 227,5 milyar dolara kadar yükseldiğini belirtti. Özel sektörün bu dönemde 131,4 milyar dolarlık bir borcu çevirmesi gerektiğini ifade eden Arpacı, Türkiye'nin yeni finansman bulmak zorunda olduğunu vurguladı.

03.05.2024 10:49
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(ANKARA) - CHP Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Şeref Arpacı, Türkiye'nin gelecek 12 ayda ödenecek dış borcun 228 milyar dolara ulaştığını, 12 ayda ödenecek dış borç miktarının günlük 623,3 milyon dolara tekabül ettiğini bildirdi

CHP'li Şeref Arpacı, yaptığı yazıla açıklamada,  ürkiye'nin gelecek 12 ayda ödenecek dış borcunun 228 milyar dolara ulaştığını söyleyen CHP'li Arpacı, 12 ayda ödenecek dış borç miktarının günlük 623,3 milyon dolar olduğuna dikkati çekti. Geri ödemesine bir yıl ve daha az kalmış dış borç stoğunun 227,5 milyar dolara kadar yükseldiğini vurgulayan Arpacı, şu noktalara değindi:

"Türkiye'nin orijinal vadesine bakılmaksızın geri ödemesine bir yıl ve daha az kalmış dış borç stoku 227,5 milyar dolara kadar yükseldi. Bu ödemenin 50,1 milyar dolarını kamu kesimi (kamu bankaları da dahil) ödemek zorundayken, Merkez Bankasının yapması gereken ödeme de 46 milyar dolar düzeyinde seyrediyor. Özel sektörün ise bu dönemde 131,4 milyar dolarlık bir borcu çevirmesi gerekiyor. Özel sektörün bu borç geri ödemesinin 61,4 milyar doları finans kesimine, 70 milyar doları da reel sektöre ait bulunuyor. Türkiye önümüzdeki 12 ayda hem bu miktarı hem de önceki yıla göre azalmakla birlikte yıllık olarak 30 milyar dolar düzeyinde seyreden cari işlemler açığını finanse edebilmek için 260 milyar dolara yakın bir miktarda yeni finansman bulmak zorunda bulunuyor.."

"ORİJİNAL VADESİ KISA OLAN DIŞ BORÇ 173,6 MİLYAR DOLAR"

Türkiye'nin gelecek 12 ayda 228 milyar dolar dış borç ödeyeceğini kaydeden Arpacı, şöyle devam etti:

"Orijinal vadesi bir yıl ve daha kısa olan kısa vadeli dış borç stoku ise şubat ayı sonunda 173,6 milyar dolar olarak hesaplandı. 2023 yılı sonuna göre 1,6 milyar dolar azalan kısa vadeli dış borçların 36,4 milyar doları kamu bankalarına, 46 milyar doları Merkez Bankasına, 91 milyar doları da özel sektöre ait bulunuyor. Özel sektörün bu borcunun da 34,3 milyar dolarlık kısmı özel finans kuruluşlarının, 56,9 milyar doları da reel sektörün borçlarından kaynaklanıyor. Özel sektörün kısa vadeli dış borçları bu yılın ilk iki ayında 3,1 milyar dolar azalırken, uzun vadeli dış borçları ise 1 milyar dolara yakın artarak 153,9 milyar dolara yükseldi. Dolayısıyla özel sektörün toplam dış borcu yılın ilk iki ayında 1 milyar dolara yakın azalarak 245,2 milyar dolara geriledi."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Şeref Arpacı, Türkiye, Denizli, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin gelecek 12 ayda ödenecek dış borcu 228 milyar dolara ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin gelecek 12 ayda ödenecek dış borcu 228 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
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