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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı PRANET Projesi'ni uzayda deneyecek - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı PRANET Projesi'ni uzayda deneyecek

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştireceği 13 farklı bilimsel deneylerden biri olan Propolisin Antibakteriyel Etkisi (PRANET) Projesi'ni Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığını duyurdu. PRANET deneyi, propolisin mikro yer çekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisini araştıracak. Öğrenciler, projelerinin uzay istasyonunda denenecek olmasından gurur duyduklarını ve fırlatma anını heyecanla beklediklerini belirtti. Eğer propolis maddesinin uzayda etkili olduğu görülürse, doğal bir alternatif olarak seri üretime geçilebileceği düşünülüyor.

17.01.2024 - 13:49,  Güncelleme: 13:50
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TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deneyeceği 13 farklı bilimsel çalışmadan biri olan Propolisin Antibakteriyel Etkisi (PRANET) Projesi'ni hazırlayan Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 18 Ocak'ta Türkiye saati ile 01.11'de başlayacak uzay yolculuğunu heyecanla bekliyor.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek. Bu deneylerden biri de Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerince hazırlanan Propolisin Antibakteriyel Etkisi (PRANET) Projesi oldu. PRANET deneyi ile propolisin mikro yer çekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisi araştırılacak. Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla bekleyen Baver Bedirhan Bingöl (13), Zeynep Nehir Çamlıca (14) ve Dilşah İmran Avcı (13), projelerini ve duydukları sevinci anlattı.

'FIRLATMA ANINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ'

Öğretmen Birsen Geçer koordinatörlüğünde, Muş Bilim ve Sanat Merkezi'nde 2 yıl süren çalışma sonucu hazırlanan projede yer alan Baver Bedirhan Bingöl, Gerçekleştirdiğimiz Propolisin Antibakteriyel Etkisi (PRANET) Projesi, bu gece uzaya fırlatılacak olan roketle beraber Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Alper Gezeravcı tarafından denenecek. 2 yıl boyunca arkadaşlarımız ve proje yürütücümüz Birsen Geçer tarafından bir ekip şeklinde çalıştık. Projemizin uzay istasyonunda deneneceği için gururluyuz. Fırlatma anını sabırsızlıkla bekliyoruz. Eğer propolis maddesinin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda etkisini görürsek; bakteriler üzerinde olumlu bir etki olursa, seri üretime geçilerek doğal bir alternatif seçenek olabilir diye konuştu.

'ÇOK HEYECANLIYIZ, BEKLİYORUZ'

Dilşah İmran Avcı ise Emek verdiğimiz PRANET projesi, propolisin antibakteriyel etkisini gözlemlediğimiz proje, bu akşam Türkiye saatiyle 01.11'de uzaya gidecek astronotumuz tarafından denenecek. Bunun için çok heyecanlıyız. Çünkü bu proje, bizim için çok gururlandırıcı ve önemli. Bunun için çok heyecanlıyız, bekliyoruz dedi.

'MEB'İN İLK VE TEK PROJESİ OLDUK'

Zeynep Nehir Çamlıca da şunları söyledi

Bu projeye 2 yıl önce başladık. Salgın döneminde, propolis maddesinin antibakteriyel etkisinden yararlanarak ıslak mendil üretmeyi amaçladık. Uzun uğraşlar sonucunda, bu yıl uzaya gidecek 13 projenin arasına girmek için başvurduk. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk ve tek projesi olduk. Mutlu ve gururluyuz. Bu gece başlayacak uzaya yolculuğu canlı yayında izleyeceğiz. Çok heyecanlı şekilde, o saatleri bekliyoruz. Projemiz üzerine uzaydan olumlu bir dönüş alırsak; bu projenin farklı alanlarda kullanıma sürdürülebilmesi için çalışabiliriz.

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı PRANET Projesi\'ni uzayda deneyecek
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı PRANET Projesi'ni uzayda deneyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı PRANET Projesi'ni uzayda deneyecek - Son Dakika
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