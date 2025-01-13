Türkiye\'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Öğrencilerle Uzay Hedeflerini Paylaştı

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TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kocaeli Üniversitesi'nde (KOU) öğrencilerle bir araya geldi. Türkiye'nin uzay misyonu ve hedeflerini anlatan Gezeravcı, "2026 ile 2028 yılı aralığında kendi üretmiş olduğumuz itki motoruyla ateşlenen bir roketin üzerinde Ay'a erişmeyi planlıyoruz" dedi.

Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi kapsamında, 22 günlük uzay yolculuğu gerçekleştiren, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Gezervacı, uzay macerasını slayt sunuları eşliğinde anlattı. Türkiye'nin uzay misyonunu değerlendiren Gezeravcı, aynı zamanda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

'22 GÜN ORADA MACAERA YAŞAMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRMEDİ'

Programda öğrencilere hitap eden Alper Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık tarihinde icra etmiş olduğu bu görevi; bir tane Türk vatandaşını uzaya gönderip 22 gün orada macera yaşaması için gerçekleştirmedi. Güçlü devletimiz bu görevi yıllardır özgüveni yaftalamaya, potansiyeli küçümsenmeye çalışılan geleceğimizin teminatı siz değerli kardeşlerimizin hali hazırda devam eden eğitim-öğretim hayatlarınızın içerisinde ve meslek hayatınıza adım attıktan sonra yürüyeceğiniz yolda, ayağa kaldıracağınız öz güveninize ilham kaynağı olması için gerçekleştirdi. İşin özünde olan aslında sizlersiniz. Bu süreç aynı yoğunluğun içerisinde devam edecek. Biz en ücra köşedeki bir ilkokulumuzda dahi minicik kardeşlerimizin dahi bu görevin içerisinde hakkı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla sürece devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gezeravcı konuşmasına şöyle devam etti:

"2026 ile 2028 yılı aralığında kendi üretmiş olduğumuz itki motoruyla ateşlenen bir roketin üzerinde Ay'a erişmeyi planlıyoruz. 2 kademeli bir görev; 1'inci kademesinde kendi etrafında ve dünyanın etrafında dönüşüne devam eden, Ay yüzeyinde atmosferden planlı bir seyri seferle çıkıp ayın yüzeyindeki spesifik bir noktaya sert iniş yapmayı planlıyoruz. Sert iniş nedir? Çarptırmak. Bu ilk görevden elde edilecek tecrübenin neticesinde halihazırda yapımı devam eden bir bilimsel üretiği bu kez ikinci görevde o roketin üzerinde taşıtarak, ay yüzeyine yumuşak iniş yapmayı ve Ay yüzeyinde bilimsel araştırmalara başlamayı hedefliyoruz. Koyduğumuz hedef aslında Ay'ın etrafını sadece bir tur atıp gelmek olsaydı projenin geldiği aşama itibarıyla biz bunu bugün yapabilecek noktaya geldik. Elimizdeki sistem altyapısı buna bugün imkan verecek düzeyde. Ancak koyduğumuz hedef bu kadar basit değil. Biz, Ay yüzeyindeki spesifik bir noktaya iniş yapıp orada bilimsel araştırmalara başlamayı planlıyoruz. İnsanoğlu 70 yıldır uzay alanında faaliyet gösteriyor ancak bu hedefi bugüne kadar gerçekleştirebilmiş 6 tane ülke var. Biz 7'nci ülke olma noktasında bir hedef koyduk."

Haber-Kamera: Nazım Özgün Erbulan – Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),