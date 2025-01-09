Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Öğrencilerle Uzay Macerasını Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Öğrencilerle Uzay Macerasını Paylaştı

Türkiye\'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Öğrencilerle Uzay Macerasını Paylaştı

Alper Gezeravcı, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşarak 22 günlük uzay yolculuğunu ve Türkiye'nin uzay misyonunu anlattı. Ayrıca gençlere uzay hedeflerini gerçekleştirmek için cesaret vermek adına tavsiyelerde bulundu.

09.01.2025 15:39  Güncelleme: 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) öğrencilerle bir araya geldi. Gezeravcı yaptığı sunumda 22 günlük uzay macerasını paylaşırken, Türkiye'nin uzay misyonunu ve gençlerin uzayı hedeflemesinin önemini anlattı.

Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi kapsamında, 22 günlük uzay yolculuğu gerçekleştiren, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ESTÜ İki Eylül Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Geçen yıl deneyimlediği 22 günlük uzay macerasını anlatan Gezeravcı, aynı zamanda Türkiye'nin uzay misyonu ve hedeflerini de anlatarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

'BİR UZAY LİMANI PROJESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Sunum eşliğinde uzay yolculuğunu anlatan Gezeravcı, Türkiye'nin uzay alanındaki vizyon ile hedeflerini ve bu hedeflerin Türk gençlerinin uzayı hayal edebilmesine imkan sağlayacağını söyledi. Gezeravcı, "Bir objeyi uzaya göndermek istediğinizde fırlatma kapasitelerinin kısıtlılığı sebebiyle minimum 2-2,5 yıl sonrasına gün alabiliyorsunuz. Dolayısıyla uzaya erişimde başka bir ülkenin, başka bir organizasyonun eline bakmak, sizin uzaya erişiminizi kısıtlayan ve bağımsızlığınızı engelleyen faktörlerden bir diğeridir. Bu noktada işin uzaya yönelik operasyon dinamikleri göz önüne alındığında, ekvator hattı civarındaki bir bölgede Türkiye Cumhuriyeti'nin kontrolünde bir uzay limanı projesi üzerine çalışıyoruz. Bu hem uzaya erişim noktasında koymuş olduğumuz hedeflerin planladığımız takvimlerle yürütülmesi konusunda bağımsızlık sağlayacak hem kendi hedeflerimizi gerçekleştirme hem de ihtiyacı olan başka ülkelerin ihtiyaçlarına cevap vererek, buradan bir katma değer kazanmaya başlama imkanı sağlama noktasında önemli. İlave olarak da savunma alanındaki gelmiş olduğumuz son 15 yıllık başarıları bambaşka bir biçimde taşıyacak altyapı kapasitesini bize verecek projelerden bir tanesidir" dedi.

'LÜTFEN POTANSİYELİNİZİ HİÇBİR ZAMAN HOR GÖRMEYİN'

Üniversitelilere tavsiyelerde bulunan Gezeravcı, "Sevgili kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyeti olarak tarihimizde ilk defa gerçekleştirmiş olduğumuz astronot seçim sürecine tek bir ülkeden 36 bin vatandaşımız başvuru yaptı. Devlet büyüklerimizin her ortamda ısrarla vurguladığı bir husus, bizim ülkemizin geleceğe yönelik bütün hayallerinde ve koymuş olduğu bütün hedeflerde en büyük güvencesi toprak altındaki doğal zenginliklerimiz değil, toprağın üzerindeki asıl değerlerimiz. Lütfen potansiyelinizi hiçbir zaman hor görmeyin. Bu potansiyeli de kimsenin küçümseme müsaade etmeyin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Alper Gezeravcı, Teknoloji, Eskişehir, Türkiye, Güncel, Eğitim, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Öğrencilerle Uzay Macerasını Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:15:26. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Öğrencilerle Uzay Macerasını Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.