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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uzay İstasyonu'na girdi - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uzay İstasyonu'na girdi

Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracı Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlendikten sonra istasyona giriş yaptı. Ax-3 ekibi, UUİ'de bulunan Expedition 70 tarafından karşılandı ve operasyon başarıyla tamamlandı.

20.01.2024 - 15:19,  Güncelleme: 16:07
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi.

KAPIDA KARŞILADILAR

Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından Ax-3 mürettebatını taşıyan araç, Türkiye saati ile 13.42'de UUİ'ye kenetlendi. Axiom Space, aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin halihazırda UUİ'de bulunan Expedition 70 tarafından karşılanmasını canlı olarak yayınladı. Ax-3 ekibinin operasyonu başarıyla sonuçlandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

"ATATÜRK'E, TÜM ŞEHİTLERİMİZE VE MİLLETİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Alper Gezeravcı, Uzay İstasyonu'ndaki karşılama töreni sırasında yaptığı konuşmada, "Ben de öncelikle misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi aslında kapıda bekliyorlardı. Çok güzel bir karşılama oldu bizim için. Ben herkese teşekkür etmek isterim. Son 8 aydır devam eden eğitimler için de tüm ortaklarımıza bu güvenli yolculuk için teşekkür ederiz. Türkiye olarak tarihimizde ilk defa uzaya çıktık. Bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir" dedi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı


Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uzay İstasyonu\'na girdi
Kaynak: AA
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Alper Gezeravcı, Türkiye, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uzay İstasyonu'na girdi - Son Dakika
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