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Türkiye'nin ilk astronotu için ödenen para tartışma konusu oldu - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu için ödenen para tartışma konusu oldu

Eski CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya yolculuğu için ödenen parayla ilgili tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayır, 2023 yılı bütçe görüşmelerinde Uzay Ajansı'na tahmini ayrılan ödeneğin 1 milyar 868 milyon TL olduğunu belirtti. Ancak bugün öğrenildiğine göre, astronotumuzun gönderilmesi için SpaceX firmasına 55 milyon dolar ödendiği ortaya çıktı. Bu rakamın Alper Gezeravcı'nın Ay'a yolculuk biletinin parası olduğunu ifade eden Bayır, Türk bir astronotun Ay'a ayak basmasından gurur duyduklarını söyledi.

20.01.2024 - 10:38,  Güncelleme: 10:44
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KERİM UĞUR

Eski CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya yolculuğu için ödenen parayla ilgili tartışmalara ilişkin "2023 yılı bütçe görüşmelerinde, 2024 Uzay Ajansı'na tahmini ayrılan ödenek 1 milyar 868 milyon TL idi. Bugün öğrendik ki, SpaceX firmasına astronotumuzun gönderilmesi için 55 milyon dolar ödenmiş. Bu para da 1 milyar 650 bin TL'ye tekabül ediyor. Meğerse bu rakam Alper Gezeravcı'nın, Ay'a yolculuk biletinin parasıymış. Onur ve gurur duyduk bir Türk'ün aya ayak basmasından. Yine bir algı yine bir oy avcılığı" dedi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yolculuğu devam ediyor. Florida'dan başarıyla gerçekleştirilen fırlatma işleminin ardından Gezeravcı'nın uzaya yolculuğu için ödenen para tartışma konusu oldu.

Eski CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "2023 yılı bütçe görüşmelerinde, 2024 Uzay Ajansı'na tahmini ayrılan ödenek 1 milyar 868 milyon TL idi. Bugün öğrendik ki, SpaceX firmasına astronotumuzun gönderilmesi için 55 milyon dolar ödenmiş. Bu para da 1 milyar 650 bin TL'ye tekabül ediyor. Meğerse bu rakam Alper Gezeravcı'nın, Ay'a yolculuk biletinin parasıymış. Onur ve gurur duyduk bir Türk'ün aya ayak basmasından. Yine bir algı yine bir oy avcılığı" dedi.

BÜTÇEYİ ELEŞTİRMİŞTİ

Öte yandan Bayır, milletvekilliği ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Teknoloji Komisyonu üyeliği yaptığı dönemde Uzay Ajansı'na ayrılan 2021, 2022 ve 2023 bütçelerini eleştirerek, "Bu proje için, Diyanet Başkanlığı'na ayrılan bütçe kadar kaynağın aktarılması gerekir. Ayrılan ödeneklerle, uzaya değil ancak Palandöken'e kayak yapmaya gidersiniz" açıklamasını yapmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

  • TACETTİN BAYIR'IN AÇIKLAMALARI

2.VİDEO

TACETTİN BAYIR'IN MİLLETVEKİLLİĞİ DÖNEMİNDE KOMİSYONDA YAPTIĞI KONUŞMA (ARŞİV)

Türkiye\'nin ilk astronotu için ödenen para tartışma konusu oldu
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Alper Gezeravcı, Türkiye, İzmir, Uzay, Politika, Güncel, Son Dakika

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