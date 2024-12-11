Türkiye\'nin ilk \'sektöre entegre\' meslek lisesi, otomotiv alanında açılıyor

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin, mesleğin gerektirdiği iklim içinde yetiştirilmeleri ve mezuniyetleri sonrası istihdama daha hızlı geçmeleri amacıyla hazırlanan yeni düzenleme doğrultusunda, Türkiye'nin ilk 'sektöre entegre' meslek lisesi, Kütahya Simav'da otomotiv alanında hayata geçirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan 'Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'ndeki istihdamın kolaylaştırılması için 'bölge', 'ihtisas', 'sektör içi' ve 'sektöre entegre' olmak üzere dört yeni okul modelinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Kazcıoğlu Otomotiv iş birliğinde öğrencilerin mesleğin gerektirdiği iklim içinde yetiştirilmeleri ve mezuniyetleri sonrası istihdama daha hızlı geçmeleri amacıyla hazırlanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen imza törenine, Kütahya AK Parti Milletvekili Adil Biçer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Kurulu ve Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu katıldı.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ GERÇEK ÜRETİM ORTAMLARINDA YAPILACAK

Protokol kapsamında, Kazcıoğlu Otomotiv bünyesinde Türkiye'nin ilk 'sektöre entegre' özellikli belirlenen Şeref Kazcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kütahya Simav'da açılacak. Makine ve tasarım teknolojisi ile metal teknolojisi alanlarında öğrenim gören öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçek üretim ortamlarında yapacak. Protokolle, ihtiyaç duyulması halinde çerçeve öğretim programları, basılı ve dijital ders materyalleri güncellenecek. Eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrenci ve öğretmenlerin, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun donanım ve ekipmanla yeme içme ihtiyaçları, Kazcıoğlu Otomotiv tarafından karşılanacak. Öğrenci ve öğretmenlerin okulda bulundukları süre boyunca atölye ve laboratuvar öğretmenlerine gerçek üretim ortamlarında Kazcıoğlu Otomotiv tarafından hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Protokol kapsamında, başarılı öğrencilere burs verilecek. İşletmenin usta ve usta öğreticilerinin mesleki gelişimlerine yönelik farkındalık seminerleri yapılacak. Okul mezunlarından istekli olanların istihdamına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.