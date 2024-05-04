Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi, Afganistan'da gerçekleştirilen projeleri değerlendirdi - Son Dakika
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Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi, Afganistan'da gerçekleştirilen projeleri değerlendirdi

Türkiye\'nin Kolombo Büyükelçisi, Afganistan\'da gerçekleştirilen projeleri değerlendirdi

Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu görevi sona erip Türkiye'nin Kolombo Büyükelçiliğine atanan Semih Lütfü Turgut, Afganistan'da iş adamlarının desteği ve Türk kurumlarıyla başta eğitim olmak üzere, çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

04.05.2024 11:26  Güncelleme: 12:25
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Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu görevi sona erip Türkiye'nin Kolombo Büyükelçiliğine atanan Semih Lütfü Turgut, Afganistan'da iş adamlarının desteği ve Türk kurumlarıyla başta eğitim olmak üzere, çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Afganistan'da 46 ay Mezar-ı Şerif Başkonsolosu olarak görev yapan Turgut, bundan böyle Türkiye'yi Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti ve Maldivler Cumhuriyeti'nde temsil edecek.

Turgut, Mezar-ı Şerif Başkonsolosu olarak görevinin son gününde kentin sembollerinden Hazreti Ali'nin kabrinin bulunduğuna inanılan Mavi Camii'nde AA muhabirine Afganistan tecrübesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim faaliyetlerine ağırlık verdi

Turgut, Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu görevi süresince diplomatik temsilin yanında burada temsilcilikleri bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) gibi Türk kurumları ile bağışçıların Afganistan'ın kuzeyine yönelik yardım faaliyetlerini koordine etti.

Büyük ölçüde şahsi çevresinden oluşan bağışçılar ve Afganistan'daki Türk kurumlarının desteğiyle onlarca projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Turgut, bunlar arasında çeşitli köylerde sıfırdan inşa edilen 6 ilkokulun bulunduğunu, bugün bu okullarda binden fazla öğrencinin eğitim aldığını kaydetti.

Bu dönemde suyu olmayan 16 köyde de su kuyusu açıldı. Köylere su getirilmesiyle dışarıya göçün nedenlerinden biri yok edilirken 16 köyde 20 binden fazla kişi bu su kuyularından faydalanıyor.

Maddi durumu yerinde olmayan ailelerden gelen 1000'den fazla çocuk, düzenlenen törenlerle sünnet edildi.

Çoğunluğu çatışmalar nedeniyle eşlerini kaybeden dul kadınlara yönelik meslek edindirme kursları ve gelir getirici projeler hayata geçirildi. Onlarca kadına küçükbaş hayvan ve yem temin edildi.

12 eğitim kurumunda Türkçe saati projesi gerçekleştirildi. Bu okullarda Türkçenin öğretilmesi sağlandı. Bu kapsamda son 3 yıldır 1000'den fazla öğrenci, haftada 5 saat Türkçe dersi görmeye devam ediyor.

Yine hem inşa edilen 6 okul ve hem de Türkçe saati projesinin yürütüldüğü 12 eğitim kurumuna yönelik her eğitim dönemi başlangıcında binlerce öğrenciye kırtasiye yardımı yapılıyor. Bu kurumlara, ihtiyaç duyulduğu zamanlarda tadilat, onarım ve donanım desteği de sağlandı.

Ayrıca iki cami restore edilerek ibadete açıldı.

Türkiye'den Afganistan'a insani yardım malzemeleri taşıyan İyilik Trenlerinin getirdiği yardımların dağıtımına da nezaret eden Turgut, söz konusu projelerin hayata geçirilmesi nedeniyle Afganistan'daki Türk kurumları ve bağışçılara teşekkür etti.

Afgan halkı Türklere karşı misafirperver

Turgut, Afganistan'da yönetim değişikliğinin ardından insanların sıcak ve samimi tavrında herhangi bir değişim olmadığını ifade ederek Afganistan'ın en büyük şanssızlığının, dünyada kötü bir şöhrete sahip olması olduğunu söyledi.

Semih Lütfü Turgut, "Buraya geldiğinizde, insanları tanıdığınızda, ülkeyi daha fazla tanıdığınızda buranın çok büyük zenginlikleri olduğunu, tarihi geçmişi olduğunu, doğal kaynaklarının hayli çok olduğunu, insanlarının çalışkan ve Türklere karşı son derece misafirperver olduğunu görüyorsunuz. Afganistan'ın eminim ki, başka köşelerine gitseniz de yine sizi evine misafir edecek, ekmeğini paylaşacak, size her türlü kolaylığı sağlayacak insanlarla karşılaşacaksınızdır." ifadelerini kullandı.

Türk kurumlarının Afganistan'daki faaliyetlerinin arttığını, bunun da halkta olumlu karşılık bulduğunu vurgulayan Turgut, son 4 yıldaki faaliyetleri kısaca şu şekilde özetledi:

"Eğitim, sağlık, kalkınma ve insani yardım… Bu 4 başlıkta çeşitli projeleri tamamladık. Bazılarına yeni başladık. Mesela Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kurduk. Bu bölüm önümüzdeki yıllarda iki ülke arasında önemli bir köprü işlevi görecek."

Turgut, Afganistan'da yatırım fırsatları bulunduğunu belirterek Türk iş insanlarına da bu doğrultuda çağrıda bulundu.

Turgut, "Kuzey Afganistan ülkedeki 3 sınır kapısına ve kuzeydeki 3 ülkeye sınır kapılarıyla ticaretin merkezi olabilecek konumda. Burada Türk iş adamlarına bir fırsat var. Gelip sahayı kendilerinin görmesi, yerinde incelemesi lazım Türk iş adamlarının. Önümüzdeki dönemde bu yönde bazı ortak projeler ve karşılıklı ziyaretler olursa eminim ki iş adamları son derece bundan faydalı sonuçlar elde edecektir." diye konuştu.

Türk diplomat, Mezar-ı Şerif'te geçirdiği 46 aylık dönemi özleyeceğini dile getirdi.

Semih Lütfü Turgut kimdir ?

1972'de Eskişehir'de doğan Turgut, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi.

1997 yılında Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başlayan Turgut, Türkiye'yi Moğolistan, ABD, Pakistan, İtalya, Mısır, İskoçya ve son olarak Afganistan'da temsil etti.

Turgut, bundan böyle Türkiye'yi Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti ve Maldivler Cumhuriyeti'nde Büyükelçi olarak temsil edecek.

Kaynak: AA

Afganistan, Kolombo, Türkiye, İnsan Hakları, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi, Afganistan'da gerçekleştirilen projeleri değerlendirdi - Son Dakika

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