Türkiye\'nin Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri ve Tahran Türk İlköğretim Okulu Müdürü, AA\'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı

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Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Umut Başar ile Tahran Türk İlköğretim Okulu Müdürü Abdullah Çubuk, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategorideki fotoğrafları inceleyen Başar, "Anadolu Ajansı'nın teknik altyapısı ve kapasitesinin takdire şayan" olduğunu ifade etti.

Sadece Türkiye'den değil dünyanın her yerinden çok iyi fotoğraflar çekildiğini belirten Başar, "Filistin'den tutun İran'a, okyanus ülkelerinden tutun da Irak'a, Afganistan'a dünyanın pek çok ülkesine dair çok ilginç ve çarpıcı, aynı zamanda insanlığın iyi yönlerini, güzel yönlerini gösteren kareler var." diye konuştu.

Başar tüm bunların yanı sıra AA'nın fotoğraflarının "Gazze Şeridi'nin kuşatılması sonucu orada çıkan İsrail zulmünün dünyaya kanıtları ile beraber duyurulmasında çok büyük bir katkısı" olduğunu dile getirdi.

AA'nın tüm mensuplarını tek tek tebrik ettiğini söyleyen Başar, "Biz de seçimlerimizi yaparak Yılın Karesi etkinliğine katılıyoruz. Anadolu Ajansına desteğimizi yineliyoruz." dedi.

Başar, haber kategorisinde Muhammed Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", spor kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları", çevre-yaşam kategorisinde de Gerald Andersen'in "Çöpler arasında" karelerine oy verdi.

Gazze: Kanıt kategorisinde Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" fotoğrafını seçen Başar, Deprem: Umut kategorisinde ise tercihini Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan" karesinden yana kullandı.

Her fotoğraf bir kompozisyon şeklinde ders veriyor

Tahran Türk İlköğretim Okulu Müdür Çubuk, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek fotoğrafı çeken muhabir ve foto muhabirlerine teşekkür etti.

Çubuk, fotoğraf karelerinin birbirinden güzel olduğunu ifade ederek, "AA'ya bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Özellikle toplumsal bilinçlendirme konusunda çok iyi kareler olduğunu gördüm." diye konuştu.

Fotoğrafların birer kompozisyon şeklinde insanlara ders verdiğini söyleyen Çubuk, "Kaliteli çekimler var. İnşallah seçilecek yılın fotoğrafı dünyada da ses getirir. Gazze'den fotoğraflar da var. İnşallah oradaki insanlık dramı bir an önce sona erer." ifadelerinde bulundu.

Çubuk, haber kategorisinde Firas Abdullah'ın "Uçan kutu", spor kategorisinde Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan", çevre-yaşam kategorisinde de Erçin Ertürk'ün "Yıkım" karelerine oy verdi.

Gazze: Kanıt kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafını seçen Çubuk, Deprem: Umut kategorisinde ise tercihini Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" karesinden yana kullandı.