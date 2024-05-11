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Türkiye'nin tek Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 55 öğrenci eğitim görüyor

MERSİN - Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santralinin alanında kurulan Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Durmuş, Türkiye'nin tek Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 55 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin nükleer alanda nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi arasında imzalanan protokol çerçevesinde kurulan ilk mesleki teknik lisesi olan okulu ziyaretinde Durmuş, Silifke Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine "Okulumuz Gençlere Emanet" projesi çerçevesinde bir günlüğüne görev verildi. Durmuş'u ve beraberindekileri okulun giriş kapısında kendilerine bir günlüğüne verilen Okul Müdür ve Müdür yardımcılığı görevlerini yürüten öğrenciler karşıladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, müdür odasına geçerek okulun bir günlüğüne müdürü olan öğrenci Cemre Nur Çevik, Müdür Yardımcıları Orkun Alatepeli, Ece Karipoğlu'ndan okul hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra sınıflara geçerek, Tarih öğretmenleri öğrenciler Ali Mavi ve Rauf Bora Keskin'in ders anlatımlarını dinleyen Durmuş, öğrencilere bir konuşma yaptı.

"Türkiye'de biliyorsunuz Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde Akkuyu Nükleer Enerji Santrali kurulum sürecimiz var" diyen Fazilet Durmuş, "Dolayısı ile Milli Eğitim Bakanlığı olarak ilimizde de valiliğimizin himayesinde ilk defa bir Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulmuş oldu. Burada şuanda 60 öğrenci kontenjanımız var ama 55 öğrencimiz bulunmakta. Sınavla bu çocuklarımızı bu okulumuza alıyoruz. İnşaat alanında ve İklimlendirme, Tesisat alanında öğrencilerimiz bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda metal ve makine alanlarında da öğrencilerimizin alım süreçlerini gerçekleştireceğiz. Burada aynı zamanda çocuklarımız Rusya'da da eğitim alacaklar. İngilizce ve Rusça eğitimler de alıyorlar. Bu çok kıymetli. Çünkü ülkemizdeki nükleer enerjinin başlangıç noktalarından bir tanesi de çocuklarımızı yarına hazırlama noktasında ciddi bir çalışma ve gayret içerisindeyiz. Bizzat Bakanımız Yusuf Tekin tarafından buradaki çalışmalarda yakınan de takip ediliyor. Çocuklarımız bizim için kıymetli. Biz onlara inandığımızda, güvendiğimizde Türkiye yüzyılının kahramanları ve mimarları olacaklarına inanıyoruz. O mimarlar ve kahramanlardan birkaç tanesi de bu okuldan çıkacak. Çünkü Silifke Alper Gezeravcı ile bir başarı hikayesini yazdı, bununla da devam edecektir. Ben çocuklarıma güveniyorum. Ay yıldızlı bayrak dalgalansın diye Türkiye Cumhuriyetinin iki yüzüncü, üç yüzüncü yılları olsun diye bu okuldan mezun olan çocuklarımız, buradan başlayan medeniyetteki yaşantılarını dünyaya yansıtarak medeniyetin daha da ileriye gitmesini ve gelişmesine katkı sunacaklar" dedi.

Durmuş'a okul ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Burğut, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Bayram Duman, Cuma İvrendi, İbrahim Halil Ulaş ve İbrahim Kaya eşlik etti.