Türkiye'nin Tek Üroloji Eğitim Merkezi

10.03.2026 11:25
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Avrupa'da kadın ürolojisi eğitim merkezi oldu.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği, Avrupa Üroloji Burs Programı (EUSP) kapsamında kadın ürolojisi ve inkontinans (idrar kaçırma) alanında "eğitici merkez" seçilerek, Avrupa'daki 6 merkezden biri, Türkiye'de ise bu ünvana sahip tek merkez oldu.

Avrupa Üroloji Derneği tarafından yürütülen EUSP kapsamında verilen "eğitici merkez" statüsü, alanında akademik ve klinik yeterliliği yüksek, uluslararası eğitim ve araştırma altyapısına sahip merkezlere tanınıyor.

Program çerçevesinde farklı ülkelerden üroloji uzmanları ve asistanları, belirlenen merkezlerde ileri düzey eğitim alma imkanı buluyor.

Kadın ürolojisi ve inkontinans alanında tanı ve tedavi süreçlerinde çok disiplinli yaklaşımı benimseyen Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği'ne, başarılı çalışmaları sonucunda Avrupa Üroloji Derneği tarafından "eğitici merkez" ünvanı verildi.

Klinik, bu ünvanla Avrupa'daki 6 merkez arasında yer alırken, Türkiye'de ise bu statüye sahip tek merkez oldu.

Hastanede, Avrupa'dan gelecek hekimlere uygulamalı eğitim verilecek, bilimsel işbirlikleri artırılacak ve uluslararası projelerde daha aktif rol üstlenilecek.

Ayrıca söz konusu ünvanın, klinikte yürütülen akademik çalışmalar, cerrahi deneyim, hasta çeşitliliği ve eğitim kapasitesinin uluslararası düzeyde tescillenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

"Avrupa'dan ve birçok ülkeden uzmanlar eğitim almak için buraya gelecek"

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Alper Ötünçtemur, AA muhabirine, birçok hastanın kadın ürolojisi alanında idrar kaçırma, idrar yapamama ve nörolojik mesane gibi sorunlar nedeniyle çare aradığını söyledi.

Bu hastaların uzun süre hastane hastane dolaştığını belirten Ötünçtemur, "Bir sürü tedaviye rağmen halen fayda göremeyen hastalar oluyor. Biz hastanemizde en son mevcut, teknolojik ve modern tedavilerle, özellikle cerrahilerle bu hastalara çare bulabiliyoruz." dedi.

Prof. Dr. Ötünçtemur, kliniklerinin 3 yıl önce Avrupa Üroloji Derneği tarafından akredite edildiğini dile getirerek "Bu sene kliniğimiz kadın ürolojisinde, Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek merkez olarak 'Host Center' dediğimiz eğitim merkezi oldu. Böylece bu klinikte yapılan işler karşılığını bulmuş oldu." diye konuştu.

Bu ünvanın önemli bir ödül niteliği taşıdığını vurgulayan Ötünçtemur, şöyle devam etti:

"Avrupa Üroloji Derneği hatta buraya eğitim almak için özel burs bile vermekte. Avrupa'dan ve birçok ülkeden uzmanlar eğitim almak için buraya gelecek. Bu gelişme Türkiye'nin ve hastanenin uluslararası tanınırlığının artmasına katkı sağlayacak. Sadece ülkemizden değil yurt dışından da birçok hasta sırf bu tedavi için gelecek."

"Yapılan değerlendirmeler sonucunda merkez olma hakkı kazandık"

Üroloji Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Gökhan Çulha da söz konusu ünvanın, bazı ameliyatları yüksek volümde ve çeşitlilikte yapan kliniklere verilen bir sertifikasyon ve eğitim süreci olduğunu söyledi.

Eğitim merkezi olabilmek için Avrupa Üroloji Derneğinin belirlediği kriterleri yerine getirdiklerini aktaran Çulha, yıllık ameliyat sayısının belirli bir rakamın üzerinde olması ve ameliyat çeşitliliğinin sağlanmasının en önemli şartlardan biri olduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. Çulha, yılda 5'in üzerinde uluslararası dergilerde yayımlanan makalelerinin bulunduğunu belirterek, eğitim için standart bir müfredat oluşturduklarını, bu müfredatta ürodinami ve sistoskopi gibi tanıya yardımcı işlemlerin uygulanabildiğini, her hafta ameliyatların ve haftanın belli günlerinde araştırmaların planlandığını anlattı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda merkez olma hakkı kazandıklarını ifade eden Çulha, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'deki hekimler bir ameliyatla ilgili, bir konuyla ilgili araştırma yapmak için yurt dışına gitmek, bizim aldığımız gibi bu merkezlerde eğitim almak istiyorlardı ama şu anda Türkiye'de böyle bir merkez var. Artık dünyanın dört bir yanından gelebilecek meslektaşlarımıza eğitim verebilecek, tüm ameliyatlarla, araştırmalarla, ürodinami gibi yardımcı tanı testleriyle eğitebilecek bir oluşum içerisindeyiz." diye konuştu."

Çulha, merkezin sağlık turizmine de katkı sağlayabileceğini dile getirerek, yurt dışından gelen hekimlerin buranın bir referans merkezi olduğunu görmesiyle, kendi ülkelerinde yapılamayan bazı operasyonları Türkiye'ye yönlendirebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Türkiye, Hastane, Avrupa, Güncel, Son Dakika

