Türkiye\'nin Tiran Büyükelçiliği, Arnavutluk\'ta iftar programı düzenledi

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Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tarafından Arnavutluk'un Elbasan kenti Bektaşilik Merkezi işbirliğinde iftar programı düzenlendi.

Elbasan Kalesi'nde düzenlenen iftar programına Türk ve Arnavut kurumlarının temsilcileri, iş insanları, din adamları ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ile Elbasan Bektaşilik Merkezi tarafından düzenlenen programda konuşan Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Elbasan'ın, ortak tarih ve kültürel bağlar açısından özel bir yeri olduğuna işaret etti.

Geçen yılın iki ülke açısından özel bir yıl olduğuna değinen Atay, "Türkiye-Arnavutluk diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılını kutlamıştık. Diplomatik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında iki kardeş ülkenin, iki stratejik ortağın arasındaki ilişkilerin derinleşerek, halklarımızın daha da yakınlaşacağına olan inancımız tamdır." diye konuştu.

Arnavutluk'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile yakınlığı bilinen Arnavutluk İslam Birliğinde (KMSH) düzenlenen başkanlık seçimlerindeki usulsüzlük ve ihlallere değinen Atay, "Maalesef Türkiye ile bağı koparılmaya çalışılan bir diğer alan da Diyanet İşleridir. Arnavutluk'ta maalesef hala ana Diyanet kurumunda FETÖ'nün kalıntıları mevcut." dedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın şubatta Türkiye'ye yaptığı ziyaretin çok başarılı geçtiğini kaydeden Atay, liderlerin iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda daha da derinleştirme konusunda mutabakata vardığını aktardı.

Filistin'de yaşananlara da değinen Atay, "Bugün Gazze'de yaşanan toplu cezalandırma ve soykırım, insanlığın evrensel değerlerine ne kadar sıkı tutunmamız gerektiğiniz bizlere acı bir şekilde tekrar hatırlattı. Ramazan ayını bu nedenle buruk yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elbasan Bektaşilik Merkezi temsilcisi Hacı Baba Ardit Selmani de konuşmasında, bu sofranın ekmeğinin çoğalıp bereketlenmesi temennisinde bulundu.

Selmani, "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin cömertliğiyle verilen bu iftar yemeği, bugün bizi sadece Elbasan'daki kardeşlerimizle değil, aynı zamanda daha uzakta da bulunan Bektaşilerle, kalbi ve bedeniyle oruç tutan herkesle buluşturdu." dedi.

Elbasan Belediye Başkanı Gledian Llatja da ramazanın, inananlar ve oruç tutanlar için kutsal fedakarlık ayı olduğunu söyledi.

Arnavutluk Meclisi'ndeki iktidar partisi Sosyalist Partiden milletvekili Damian Gjiknuri de oruç sayesinde barış, birlikte yaşama ve nezaket mesajını ilettiklerini kaydetti.