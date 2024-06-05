Özbekistan Başbakan Yardımcısı Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Türkiye-Özbekistan İş Forumu\'na katıldı

Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Jamshid Kuchkarov, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı. Forumda, Türk ve Özbek iş insanları arasında yeni işbirlikleri için kapılar açıldı. Ticaret hacmi son beş yılda iki kat artan Türkiye ve Özbekistan arasında, Türk firmalarının Özbekistan'daki yatırım fırsatlarına ilgisi arttı. İki ülke arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi konusunda müzakereler devam ediyor. Forumda, madencilik, lojistik, sağlık, eğitim ve doğal gaz gibi sektörlerde işbirliği fırsatları ele alındı. Özbekistan, Türk yatırımcıları bölgesel projelere katılmaya davet ederek, ülkede yatırımlar için uygun vergi ödemeleri ve makroekonomik büyüme sağladığını belirtti. Forum ayrıca, Özbekistan ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel ilişkilerini daha da güçlendireceği umuduyla gerçekleştirildi.

05.06.2024 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Jamshid Kuchkarov, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na, Kuchkarov'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dovran Vakhabov ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi Reha Denemeç katıldı.

Kuchkarov, buradaki konuşmasında, son yıllarda gelenek haline gelen forum çerçevesinde Türk ve Özbek iş insanlarının yeni işbirliklerinin kapısını araladığını anlattı.

Özbekistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin son beş yılda yaklaşık 2 kat arttığına işaret eden Kuchkarov, Türk firmalarının Özbekistan'daki yatırım fırsatlarına ilgi gösterdiğini ve Türkiye ile ticaret yapan Özbek işletmelerin sayısının arttığını kaydetti.

Kuchkarov, Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması'na dikkati çekerek, anlaşmanın kapsamının genişletilmesi konusunda müzakerelerin sürdüğünü aktardı. Kuchkarov, ikili ticaret hacmini 5 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Forum kapsamında 6 sektörde istişareler yürütüldüğünü anlatan Kuchkarov, işbirliği alanlarının genişletilmesinin önemini vurguladı.

Özbekistan'da yatırım çağrısı

Kuchkarov, Türk yatırımcıları ülkesindeki bölgesel projelere katılmaya davet ederek, Özbekistan'ın yatırımcılar için fırsatlar sunduğunu söyledi.

Ülkesinde yatırımlara ilişkin kanun düzenlemeleri olabileceğine değinen Kuchkarov, Özbekistan'da vergi ödemelerinin uygun olduğunu ifade etti.

Kuchkarov, Özbekistan'da makroekonomik büyümenin sürdüğünü kaydederek, enflasyonun yaklaşık yüzde 9 olduğunu söyledi.

Madencilik, lojistik, sağlık, eğitim ve doğal gaz gibi sektörlerdeki işbirliği fırsatlarına işaret eden Kuchkarov, Özbek-Türk sanayi bölgesi kurmak istediklerini kaydetti.

Tarihi ve kültürel ilişkiler

Vakhabov da forumun, iş insanları arasındaki ilişkileri daha da geliştireceğini umduğunu belirtti.

Özbekistan ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel ilişkilerine dikkati çeken Vakhabov, Tarihi İpek Yolu'nun ülkeler arasında dostluk köprüsü olarak hizmet ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin, Özbekistan'ın önemli ticari ortaklarından biri olduğunu kaydeden Vakhabov, çeşitli sektörlerde projeler gerçekleştirildiğini aktardı.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Madencilik, Özbekistan, Ekonomi, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan Başbakan Yardımcısı Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi Bakan Şimşek’ten açıklama var Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
18:13 Anlaşma tamam gibi Yaşayan efsane, Beşiktaş’ın başına geçiyor Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş'ın başına geçiyor
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 18:45:03. #1.12#
SON DAKİKA: Özbekistan Başbakan Yardımcısı Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement