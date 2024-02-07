Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, deprem tatbikatı düzenledi

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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yıl dönümünde Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) tarafından, 9 bölgede deprem tatbikatı yapıldı.

Geçen yıl Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy etkilendi. Depremde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi de yaralandı. TRAC tarafından Türkiye genelinde 9 bölgede, '6 Şubat Depremi Anma ve TRAC Şubeleri Afet Haberleşme Tatbikatı' yapıldı. TRAC Burdur Şubesi tarafından da gerçekleştirilen tatbikata 18 personel katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği İstanbul merkezli 7,9 şiddetindeki depremin ardında 1'inci bölge, 2'nci bölge ve 3'üncü bölgedeki şube ve temsilcilikler alarm durumuna geçti. 2'nci bölgedeki TRAC Burdur Şube Başkanı İzzet Nedim Salman koordinatörlüğünde harekete geçen ekipler durum ve yapılan hazırlıklar hakkında merkeze bilgi verdi. Ekiplerin kısa sürede hazırlıklarını tamamladıkları ve gelecek talimata göre hareket edecekleri yönünde bilgi alan merkez operatörü Salman, diğer bölge koordinasyon sorumluları ile irtibatta kalarak ekiplerin deprem bölgesine en kısa sürede sorun yaşamadan ulaşmaları için güzergahlar hakkında aldığı bilgileri paylaştı.

Tatbikat sonrası açıklama yapan TRAC Burdur Şube Başkanı Salman, "Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti olarak bir senaryo üzerinden tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikatımıza Türkiye'deki Türkiye Radyo Amatörleri Şubeleri ve temsilcilikleri opsiyonel ve profesyonel olarak katılım sağladı. Çevrimlerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Burdur şubesi olarak 18 ekibimizi nasıl yönlendirebiliriz, hangi çalışmalar içerisinde olduklarını, hatırlatmak, tatbikat ettirmek amacıyla çevrim gerçekleştirdik. Arkadaşlar verilen görevleri harfiyen yerine getirdi Olması gereken yerde oldular" diye konuştu. (DHA)