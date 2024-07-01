Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ile Karadeniz'de Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Kurdu

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan "Üçlü Girişim" kapsamında, Karadeniz'de "Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu" kurulduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile "Üçlü Girişim" başlatıldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla "MCM BLACK SEA Görev Grubu" kurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MCM BLACK SEA Komite Toplantısı ve İmza Töreni, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov'un katılımıyla, 1 Temmuz 2024'te İstanbul'da icra edildi."