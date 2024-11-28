Türkiye Sağlıkta Dönüşümde

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma, vatandaşlarının her birine eşit ve adil sağlık hizmeti sunma hedefiyle son 22 yılda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyledi.

Bakan Işıkhan, Dünya İslam Sağlık Birliği ile HAK-İŞ Konfederasyonu iş birliği ve Öz Sağlık-İş Sendikası'nın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Müslüman Sağlık Toplulukları 9. Kongresi'nde katıldı.

Buradaki konuşmasında, sağlık çalışanlarının sorunlarını ve çözüm yollarını masaya yatırmanın, Müslüman coğrafyaların dayanışmasını güçlendirmek adına çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Işıkhan, sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını geliştirmenin, ihtiyaçlarına çözüm bulmanın, yalnızca onların değil toplumun geleceği için de hayati bir sorumluluk olduğuna dikkati çekti.

Bakan Işıkhan, "Türkiye, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma ve vatandaşlarının her birine eşit ve adil sağlık hizmeti sunma hedefiyle son 22 yılda büyük bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Bu süreçte, sağlık alanında devrim niteliğinde projeler ve değişiklikler hayata geçirilmiş, sağlık sisteminin her bir unsuru yeniden yapılandırılmıştır." diye konuştu.

"Ortak değerlerle hareket ettiğimiz sürece birlikte başaracağımız çok şey var"

Türkiye'de sağlıktaki en önemli reformlardan birinin Genel Sağlık Sigortası olduğunu vurgulayan Işıkhan, yerli ve milli ilaç üretiminin teşvik edilmesiyle de ilaçta ve tıbbi cihazda dışa bağımlılığın azaltıldığını aktardı.

Kovid-19 salgınında Türkiye'nin yerli solunum cihazı ve aşı ürettiğini anımsatan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Türkiye, yalnızca vatandaşlarına değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen hastalara da şifa dağıtan bir ülke haline gelmiştir. Bugün gelinen noktada, Türkiye, sağlık hizmetlerinde sadece kendi halkına değil, insanlığa hizmet eden bir ülke konumuna ulaşmıştır. Bu doğrultuda, iş sağlığı ve güvenliği alanında yürüttüğümüz çalışmalar, insanı merkeze alan bir yaklaşımla şekillendirilmiştir.

Burada bir araya gelmişken, hepimizin ortak kanayan yarası Gazze'deki kardeşlerimizi de anmak istiyorum. Gazze, yalnızca coğrafi bir yer değil, insanlığın vicdanını sınadığı bir adalet ve dayanışma mücadelesidir. Uluslararası işbirliğiyle, oradaki kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve sağlık hizmetlerini güçlendirmek adına da daha fazla çaba göstermeliyiz. Hepimiz farklı coğrafyalardan gelebiliriz ama aynı inançla ve ortak değerlerle hareket ettiğimiz sürece birlikte başaracağımız çok şey var."

Dünya İslam Sağlık Birliği, 96 ülkede temsil ediliyor???????

Dünya İslam Sağlık Birliği Genel Sekreteri ve Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert ise birlik olarak düzenledikleri Müslüman Sağlık Toplulukları 9. Kongresi'nin ana temasını "çalışan sağlığı" olarak belirlediklerini dile getirdi.

Kongreye, Gana, Kosova, Cezayir, Filipinler, Nepal, Fas, Filistin, Irak, Endonezya, Tunus, Bangladeş, Ürdün, Kırgızistan, Malezya, Makedonya, Sudan, Sırbistan, Tacikistan, Yunanistan, Mısır, Suudi Arabistan, Afganistan, Arnavutluk, İngiltere ve Suriye gibi ülkelerden katılımcıların olduğunu aktaran Sert, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kongremizde, 'Gazze sağlık forumu' başlığında 1,5 yılı dolduracak, yeryüzünün en kanlı, en cani katliamlarından birisi olan Gazze katliamları da ele alınacak, Gazzeli sağlık çalışanlarının mücadelesi konu edilecek ve dünyaya çok ciddi bir mesaj verilecek.

Şu an birliğimiz, 96 ülkede temsil ediliyor. Oysa dünyada 200'ün üzerinde devlet, 100'e yakın topluluk var. Dünya İslam Sağlık Birliği, tüm yerküreye yayılmalı, daha çok büyümeli, daha çok coğrafyaya yardım elini uzatabilmeli, daha fazla insanın çığlığını duyabilmeli. Bu konuda da birliğin her bir bileşeninden yardım beklediğimizi ifade etmeliyim."

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doktor Abdullatif el- Hac'ın da bir konuşma yaptığı kongre, yarın öğleden sonra sona erecek.