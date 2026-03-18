Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, İstanbul'da iftar programı düzenledi

18.03.2026 23:18
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, şehit aileleri, gaziler ve yakınları için iftar programı düzenledi.

Binbirdirek Sarnıcı'ndaki iftar programına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ile şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na davetleri için teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, milletimizin birlik ve beraberliği uğruna canlarını feda etmiş kahramanlarımızın ailelerine ve gazilerimize manevi ve maddi destek sağlama misyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Çanakkale ruhu milletimizin birlik ve beraberliğine yönelen her türlü tehdide karşı en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Şehitlerimizin emaneti olan bu aziz vatanı daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mübarek Ramazan ayının rahmet ve bereket ikliminde bir araya gelerek gerçekleştirdiğiniz iftar programı vesilesiyle sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin zirveye ulaştığı bu müstesna günlerde aynı sofranın etrafında buluşmanız birliğimizin, beraberliğimizin en güzel nişanesidir." ifadelerini kullandı.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayan Erdoğan, vakfın çalışmalarında başarılar dileyerek, programa iştirak edenlerin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti.

"Vatanımızı kimseye teslim etmedik ve hiçbir zaman etmeyeceğiz"

Programda konuşan Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Gürs, vakıf yönetim kurulu başkanı olarak değil, babasının eksikliğini vatanın varlığı ile dindiren bir şehit kızı, sevdasını ay yıldızlı bayrağa nakşetmiş bir şehit eşi ve kardeşlerinin yaralarını gururla saran iki gazinin ablası olarak katılımcıların huzurunda olduğunu söyledi.

Bu vatan için hem babasını hem de eşini şehit verdiğini kaydeden Gürs, "Ölüm kimseye yakışmaz, yakıştıramaz insan sevdiğine fakat bu şekilde vefat çok yakıştı ikisine de. Kahraman oldular, şehit oldular." dedi.

Gürs, 18 Mart'ın sıradan bir gün olmadığını, bugünün, bir milletin küllerinden doğduğu, yedi düvele karşı etten bir duvar örerek "Çanakkale geçilmez" nidasının tarihe altın harflerle yazıldığı gün olduğunu dile getirdi.

Katılımcı şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerini çok iyi anladığını ve yürekten hissettiğini vurgulayan Gürs, "Gülmeniz ne demek? Ağlamanız, uzağa dalan gözler, yüreğe akan yaşlar ne demek? Hiçbir zaman unutmayın ki sizlerin güçlü duruşu dünyayı titretiyor. Bizler sadece rükuda başımızı eğeriz. 'Ben başımı sana eğince, sen bu başı kimseye eğdirmiyorsun Allah'ım.' dedik. Eğilmedik, yenilmedik. Vatanımızı kimseye teslim etmedik ve hiçbir zaman etmeyeceğiz." diye konuştu.

Gürs, "Başkalarının çocukları yetim kalmasın diye kendi çocuklarını yetim bırakan şehitlerimiz gözünüz arkada kalmasın. Bizim Elif gibi dimdik duran, tüm ömrünü vatanına milletine adayan, sadece ülkemizin değil tüm dünyanın hayran olduğu 'Hiçbir mağduru, mazlumu zalimin pençesine terk etmedik, etmeyeceğiz.' diyen, sessiz dünyanın sesi olan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya liderimiz var." ifadelerini kullandı.

"Vatan sağ olsun demeye devam edeceğiz"

Bugün Türkiye'nin sadece kendi sınırları içerisinde değil, mazlumların sığınağı ve adaletin sesi olarak tüm dünyada bir dünya lideriyle temsil edildiğini kaydeden Gürs, "Mazlum coğrafyaların umudu olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan küresel siyasetin akışını değiştiren liderliğiyle sadece bölgesel bir güç değil, dünya barışının kilit taşı haline gelmiştir. Bugün Türkiye, mazlumlara umut, zalimlere korku salan bir dünya lideriyle şahlanmaktadır." şeklinde konuştu.

Gürs, vakfın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek tensipleri ve özel hassasiyetleriyle kurulduğunu belirterek, "Tabutlara sarılı ay yıldızlı bayrağı öpüp başımıza koyarken, dudaklarımızdan dökülen o tek cümle bizim yaşam yeminimiz oldu. 'Vatan sağ olsun.' Benim için vakıf demek babamın al bayraklı tabutuna sarıldığımdaki eşi benzeri olmayan huzuru ahirette de yaşayabilme arzusudur. Bugüne kadar olduğu gibi alnımız ak, başımız dik bir şekilde 'Vatan sağ olsun.' demeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yapılan iftar duasının ve konuşmaların ardından program sona erdi.

Kaynak: AA

Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
