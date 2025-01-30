Türkiye, Son Bir Haftada 57 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

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MSB: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 278 olmuştur.

*Geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yolunun Türk adaletine teslim olmak olduğunu bir kez vurguluyoruz.

*Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 95 şahıs yakalanmış, 817 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

*1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 415, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 5 bin 947 olmuştur.

* Suriye'nin idari ve coğrafi bütünlüğü ile ülkemiz ve bölgemizin barış ve huzuruna kasteden tüm terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımızdan bir heyet, dün (29 Ocak) teknik görüşmelerde bulunmak üzere Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmiştir. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz.

*MSB Kaynakları: (Teğmenlere ilişkin kararla ilgili) 16 Ocak'ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu'nun gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını bildirmiştik. Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

*MSB Kaynakları: (F-16 ve Eurofighter tedarikinde son durumuna ilişkin) 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağının tedariki kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderilmiştir. Önümüzdeki günlerde fiyat teklifinin tarafımıza ulaşmasını bekliyoruz. F-16 konusundaki teknik görüşmelerimiz de olumlu şekilde devam etmektedir.